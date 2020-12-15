“عيب على شواربكم”.. “شاهد” كويتي ينفجر غضباً ويكشف بالأرقام كيف خان نواب مجلس الأمة الأمانة!

تداول ناشطون كويتيون، مقطع فيديو يوثق حديث المواطن الكويتي علي دشتي حول ما جرى خلال جلسة التصويت لاختيار رئيس المجلس الذي فاز فيها النائب مرزوق الغانم.

وأثارت جلسة التصويت التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي لما شهدته من احداث بعد سلسلة لقاءات وتحالفات جرت على مدار الايام الماضية لإسقاط عضوية الغانم الذي شغل رئاسة المجلس في دورته الماضية.

وقال دشتي الذي ظهر غاضباً في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، :”مساكم الله بالخير، اليوم الصبح انسألت مين حيكون رئيس مجلس الأمة القادم، فأجبت بحسبة الأرقام الوهمية بأن بدر الحميدي ناجح، ولكن على أرض الواقع التكتيك مختلف تماماً، ومو كل من أعلن بان صوته حق بدر الحميدي رح يصوت له، لأن تجاربنا الواقعية الفعلية مع بعض النواب للي أعلنوا أن صوتهم حق بدر الحميدي على مر المجالس السابقة تثبت بأنهم عمرهم ما كانوا مع الشعب ودايماً بصف الحكومة”، فإعلانك هذا وهمي وكذب”.

وأضاف دشتي: “42 نائب أعلنوا بتويتر بان صوتهم لبدر الحميدي، و36 نائب وقعوا على طلب لتكون جلسة التصويت علنية، وبدر الحميدي حصد 28 صوت فقط. عيب على شواربكم تكذبون على الناس، انتم ما تستحون قدام عيالكم وأهلكم وقدام الناس تكذبون، يا أخي من أول أعلنها وأسكت، ليش تكذب وتسجل بطولات وهمية.

وزاد: “كل الاحترام على 28 نائب اللي ما خانوا الأمانة، أنتم تستطيعون أن تشكلوا رقماً فارقاً في مجلس 2020”.

وكان النائب الكويتي مرزوق الغانم قد فاز برئاسة مجلس الأمة الكويتي في دورته لهذا العام بواقع 33 صوت مقابل 28 صوت لمنافسه بدر الحميدي.

كما وشهدت عملية التصويت حالة من الجدال بين عدد من نواب المعارضة ورئيس السن النائب حمد الهرشاني والذي كان يدير الجلسة، حيث رفض طلب أن تكون عملية التصويت علنية في اختيار رئيس المجلس، كما وأمر بإخلاء قاعة عبد الله السالم التي تجري بها وقائع الجلسة عقب الإعلان عن فوز الغانم، نظراً لحالة الفوضى التي عمّت في المكان والتصفيق من النواب.

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