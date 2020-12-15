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“شاهد” فرحة عارمة في مجلس الأمة بعد فوز أسد العرب مرزوق الغانم برئاسة المجلس والحزن يخيم على المطبلين

كتب Author 2
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فاز الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي، النائب ، مجدداً برئاسة وذلك بعد منافسة شرسة مع النائب ، في ظل تحريض إماراتي سعودي ضده بسبب مواقفه العربية المشرفة من مع وقضايا المنطقة.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” فرحة عارمة بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد فوز مرزوق الغانم برئاسة المجلس لدورة جديدة، على الرغم من كل المساعي لإسقاطه من .

 

وشهدت المجلس، والذي افتتح جلساته اليوم الثلاثاء بكلمة لأمير ورئيس وزراءه مناوشات حول سرية التصويت بشأن انتخاب رئيس مجلس الأمة.

 

وفاز مرزوق علي الغانم برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16، بعد حصوله على 31 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لمنافسه بدر الحميدي.

 

وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه.

 

يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

 

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