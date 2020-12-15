“شاهد” السعودية أروى عمر تفضح مواطنتها أميرة الناصر بعد أن قهرها زوجها وتزوج عليها!

هاجمت نجمة السوشيال ميديا السعودية أروى عمر، مواطنتها أميرة الناصر، وذلك بعد انتشار فيديو للأخيرة وهي تبكي بسبب مشاكلها مع زوجها.

وقالت أروى عمر بفيديو متداول رصدته “وطن”: “ماهي قصة هؤلاء الناس، كلما تشاجرت واحدة مع زوجها فتحت الكاميرا وبكت، وبدأت تشكي زوجها وتقول قهرني وخانني وتزوج علي”.

وتابعت أروى هجومها على أميرة الناصر: “هل يجب أن يعلم الجميع أن بينك وبين زوجك مضاربة؟ عيب عليكم”.

ومن هنا اشتعلت الحرب بين المشهورتين، حين ردت أميرة ناصر على أروى عمر قائلة بفيديو عبر “سناب شات”: “ترقصين أمام رجل ليس عيباً؟ وأنا العيب؟ عباءتك مفتوحة ولمستي رجلاً غريباً ليس عيباً؟”.

وأشارت أميرة الناصر إلى أن الفيديو المتداول لها قديماً وقالت: “هذه الفيديوهات المنتشرة قبل عامين، كان هناك مشاكل والآن أنا منفصلة، لا أعلم لماذا تُعلق عليها الآن بعد سنوات، لأنها تريد الشهرة مؤكداً”.

لتعود أروى وترد مرة ثانية عبر حسابها قائلة: “من الواضح من المتسلق الآن، أنا لا أحب أن أذكر اسمك أساساً”.

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر هاشتاق مرفوع حول مشادّة بين اروى عمر واميرة الناصر التي ظهرت قبل أيام تشكو انفصالها عن زوجها. pic.twitter.com/eVw58d1KB1 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) December 14, 2020

وتصدر هاشتاج #حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر التريند عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون مما فعلته المشهورتان السعوديتان، مُشبهين مشاجرتهم بمشاجرة فتيات المدارس بالمرحلة المتوسطة.

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر انا شدخلني اتفشل ، هوشه بنات المتوسط اونس منهم pic.twitter.com/gjBQ5RBQxV — سكون …" (@_alshammari_0) December 15, 2020

أعوذ بالله كل وحده أخبث من الثانية كلاب الشهرة #حرب_اروى_عمر_واميرة_الناصر — مــذهــڵــۃ 🖤🖤 (@xzi_01) December 15, 2020

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر افشل َواوقح المشاهير بالسعودية ليه

اتمنى من الأمير محمد بن سلمان يربيهم فشلونا قسم بالله

بعدين اليمنيات اللي مسوين انهم سعوديات المفروض نرميهم عند الحوثي يترقصون بذات أروى عمر الفاسده أجل تتترقص ببلد الحرمين — بنت علي آل علي 🌹 🇸🇦 (@sh_af_20) December 15, 2020

كل وحده اخس من ثانيه #حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر — Dlal Alshehri (@xdil9_) December 15, 2020

وطالب بعضهم بمحاسبة أروى عمر وأميرة الناصر كونهما تعطيان صورة سيئة عن نساء المجتمع السعودي ومخالفة الآداب العامة، مؤكدين أنهن يبحثن عن الشهرة فقط بهذه الفضائح.

قمة الانحطاط وقد بلغت التفاهت بهم مبلغاً هذه هيا مخالفة الاداب العامة اتمنى ان يضعوا لهم ولمثلهم حداً لأنهم ينقلون صورةً سيئة عن نساء المجتمع برغم انهم قله ونسائنا اسمى وارقى واكرم خلقاً ومكانتاً ورفعة يارب لاتبتلينا ونحمد بأنه عافانا #حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر — محمد السحيمي (@medo111o) December 15, 2020

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر

لاتجعلو من الحمقاء مشاهير لاترفعون هاشتاق عنها ولا عن غيرها كافي وصلت مليون واكثر وش ناوين تدخلونها مليار متابع ؟ ترا كل هذي الهاشتاقات مارح تنفعنا ابد بتنفعها هي خلاص خلوها تعقل من نفسها هي وامثالها استغفرالله — أنننٌوار .💛 (@73yRl) December 15, 2020

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر هوشت بنات المتوسط 🤢 — نوال العتيبي 🇸🇦. (@ahad2419) December 15, 2020

#حرب_اروي_عمر_واميره_الناصر يتحاربون ع من ابشع واقرف من الثاني pic.twitter.com/cqnG6mhjlK — 𝓷𝓷𝓷 (@belioxv) December 15, 2020

وكانت حسابات فنية ومغردون قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر أميرة الناصر وهي تبكي بسبب زوجها، وانهارت بكاءً وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام أن يحدث لها ما حدث.

وقالت أميرة الناصر: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وأنصدم فيه صدمة قوية”.

وأضافت أنها أعطته أكثر من طاقتها، مشيرةً إلى انها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن لوطن أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر قد احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020، وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

#حفل_طلاق_اميره_الناصر هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

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