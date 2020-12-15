“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يثير غضباً واسعاً بعد إعلانه الحمل من طليقه!

أثار الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” حالة من الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بكتابة منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرفقاً معه صورة لجهاز فحص الحمل، يقول فيها بأنه اكتشف بأنه “حامل” من طليقه.

ونشر الإماراتي خلف الصورة عبر حسابه الشخصي، لترصدها وطن، معلقاً عليها بالقول: “صباح المصايب، طلعت حامل من طليقي”.

وتسبب منشور الإماراتي بدر خلف بهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، معتبرين بأنه “فقد عقله” وأصبح هوس جمع المشاهدات ونيل اهتمام الجمهور بحاجة إلى علاج صحي، على حد قولهم، مطالبين اياه بالتوقف عن مثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وقيم المجتمعات العربية الإسلامية الملتزمة بطبعها.

وكان الإماراتي بدر خلف قام بخداع متابعيه فيما مضى، بقيامه بفبركة مقاطع فيديو وصور على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” يدّعي فيه بأنه تحول إلى أنثى، وذلك من أجل إثارة الجدل والانتباه إليه.

كما و يمتلك بدر خلف حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 383 ألف متابع على تويتر، وأكثر من 784 متابعا على فيسبوك، ورغم أن عددا كبيرا من التعليقات والمتفاعلين معه لا يعلقوا إلا بالسخرية منه ومن طريقته، ورغم ذلك فهو مستمر فى تقديم المحتوى، سواء على يوتيوب أو تويتر وفيسبوك.

كما يقوم بدر خلف في بعض الأوقات بالحديث بصيغة المؤنث، وقام مؤخراً باستخدام أحد التطبيقات الذي يحوّل الوجه الذكر إلى أنثى وبالعكس، كي تظهر صورته كأنه أنثى بشعر طويل.

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