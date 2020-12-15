صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” إماراتيون وبحرينيون يدخلون القدس “فاتحين” للاحتفال بالأعياد اليهودية والفرحة تعم دبي!

كتب Author 2
0

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة، لاحتفال الإماراتيين بالأعياد اليهودية في مدينتي ودبي، وذلك في إطار استمرار مسلسل الانبطاح لاتفاق الموقع بين والإمارات منذ عدة أشهر، ولهث المطبعين لتعزيز ذلك شعبياً.

 

وحسب مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رصدته “وطن”، فقد احتفل المئات من الإماراتيين والإسرائيليين وسط إمارة بالقرب من برج خليفة بعيد الأنوار اليهودي، وذلك على أنغام الأغاني الإسرائيلية.

 

وفي السياق، نشر الكاتب الصحفي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لاحتفال الإماراتيين بإضاءة شمعة “حانوكا” اليهودية على بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، وذلك برفقة مجموعة من اليهود الصهاينة، حيث ترأس الوفد المطبع أمجد طه.

 

وعلق المهداوي، على مقطع الفيديو بالقول: “عند الجدار الغربي للمسجد #الأقصى #حائط_البراق والذي أخذ تسميته من ربط النبي (ص) دابته ليلة الإسراء والمعراج والذي استولى عليه الصهاينة واسموه حائط المبكى، عند هذا المكان المقدس اجتمع حفنة من مطبلي # و #السعودية و # ومنهم #امجد_طه مع الصهاينة لإضاءة شمعة حانوكا”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقاطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للانبطاح الإماراتي الذي أظهر استعداد الإماراتيين تغيير دينهم من أجل إرضاء اليهود والصهيونية.

 

الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تطبيع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وذلك منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، فيما اتفق الجانبين على تبادل الرحلات التجارية والسياحية وإعفاء مواطنيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“اللي اختشوا ماتوا”.. “شاهد” كاتبة بحرينية في ضيافة الرئيس…

حياتنا

“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يثير غضباً واسعاً بعد إعلانه…

الهدهد

“مرزوق ما حد يطوله”.. “شاهد” كيف احتفل نواب مجلس الأمة بفوز…

الهدهد

بينما حرض السعودية على مقاطعة تركيا.. بلومبيرغ تكشف عن قرار صادم لابن سلمان اتخذه ابن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.