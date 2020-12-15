“شاهد” إماراتيون وبحرينيون يدخلون القدس “فاتحين” للاحتفال بالأعياد اليهودية والفرحة تعم دبي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة، لاحتفال الإماراتيين بالأعياد اليهودية في مدينتي القدس ودبي، وذلك في إطار استمرار مسلسل الانبطاح لاتفاق التطبيع الموقع بين إسرائيل والإمارات منذ عدة أشهر، ولهث المطبعين لتعزيز ذلك شعبياً.

وحسب مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رصدته “وطن”، فقد احتفل المئات من الإماراتيين والإسرائيليين وسط إمارة دبي بالقرب من برج خليفة بعيد الأنوار اليهودي، وذلك على أنغام الأغاني الإسرائيلية.

احتفالات عيد الانوار في دبي 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/1EWMB2dlTk — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 14, 2020

وفي السياق، نشر الكاتب الصحفي، نظام المهداوي مقطع فيديو رصدته “وطن”، لاحتفال الإماراتيين بإضاءة شمعة “حانوكا” اليهودية على حائط البراق بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، وذلك برفقة مجموعة من اليهود الصهاينة، حيث ترأس الوفد المطبع أمجد طه.

وعلق المهداوي، على مقطع الفيديو بالقول: “عند الجدار الغربي للمسجد #الأقصى #حائط_البراق والذي أخذ تسميته من ربط النبي (ص) دابته ليلة الإسراء والمعراج والذي استولى عليه الصهاينة واسموه حائط المبكى، عند هذا المكان المقدس اجتمع حفنة من مطبلي #الإمارات و #السعودية و #البحرين ومنهم #امجد_طه مع الصهاينة لإضاءة شمعة حانوكا”.

عند الجدار الغربي للمسجد #الأقصى #حائط_البراق والذي أخذ تسميته من ربط النبي (ص) دابته ليلة الإسراء والمعراج والذي استولى عليه الصهاينة واسموه حائط المبكى، عند هذا المكان المقدس اجتمع حفنة من مطبلي #الإمارات و #السعودية و #البحرين ومنهم #امجد_طه مع الصهاينة لإضاءة شمعة حانوكا. pic.twitter.com/WSJGpGAS5N — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 15, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقاطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للانبطاح الإماراتي الذي أظهر استعداد الإماراتيين تغيير دينهم من أجل إرضاء اليهود والصهيونية.

كم عاث الصليبيون في بيت المقدس إلى أن أتى من يطهره من دنسهم ؛ هؤلاء أيضاً سيلقون نفس المصير. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا !

"فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا"! — PG (@PG30208772) December 15, 2020

طبعن الشيخ الدجال محمد ابن زايد المشعوذ والعاهر

عمل معبد اليهود ومعبد البوذين كل من يعبد صنم او الاله

غير الله محمد ابن زايد العاهر او الخاين العرب والمسلمين

اته به الئ الامارات والشعب مغلوب على امره وكان هذا العاهر محمد ابن زايد عدو الله ورسوله عمل معابد اليهود والبوذين — طلاس الهليل (@tlasalhalil) December 14, 2020

عادي يا اسرائيل هو دبي دي مامحسوبه هم فتحوا معبد لي بوذا 😂😂😂😂

وانتوا كتابيين مافيها شي — abdo (@abdo_ksi) December 14, 2020

اليهود ما الهم امان… و اليهود والإمارات لابقين عبعض🤪🤪🤪 — suza shabaneh (@ShabanehSuza) December 15, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تطبيع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وذلك منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، فيما اتفق الجانبين على تبادل الرحلات التجارية والسياحية وإعفاء مواطنيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.

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