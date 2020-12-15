ضاحي خلفان يلمح الى احتمالية اغتيال حسن نصرالله
ضاحي خلفان يلمح الى احتمالية اغتيال حسن نصرالله
الهدهد

“سلّم تسلم .. انتهى المزاح يا ابوعلي” .. حارس بارات دبي “ضاحي خلفان” يتحدث عن اغتيال حسن نصرالله!

كتب وطن
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ألمح نائب رئيس شرطة دبي إلى احتمالية تعرّض الأمين العام لحزب الله اللبناني لعملية اغتيال .

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات بـِ”تويتر” إن الهدف القادم بعد اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده هو حسن نصر الله، والرسالة التي توجه اليه: يا حسن سلم تسلم.وفق “خلفان”

وأضاف موجهاً حديثه لأمين عام : “مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك”.

وأضاف: “يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار…”.

وتوقع أن يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات بعمليات ساحقة ماحقة.حسب تعبيره

وتساءل في تغريدة أُخرى: “هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن.”.

ووجه “خلفان” نصيحة لـِ”نصرالله” قائلاً: “حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك”.

وقال: “انتهى المزاح يا ابوعلي”.

ونهاية الشهر الماضي، كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية،  عن إفشال مخطط لاغتيال حسن نصر الله.

وبحسب المصادر التي وصفتها الصحيفة الكويتية بـ”المقربة” من قائد “فيلق القدس” الإيراني اللواء إسماعيل قآني، فقد “تمكن حزب الله من كشف عملية واسعة، كانت قد جهزتها لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، وعدد كبير من زعماء الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق وفلسطين.

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