“سلّم تسلم .. انتهى المزاح يا ابوعلي” .. حارس بارات دبي “ضاحي خلفان” يتحدث عن اغتيال حسن نصرالله!

ألمح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان إلى احتمالية تعرّض الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله لعملية اغتيال .

وقال “خلفان” في سلسلة تغريدات بـِ”تويتر” إن الهدف القادم بعد اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده هو حسن نصر الله، والرسالة التي توجه اليه: يا حسن سلم تسلم.وفق “خلفان”

من متابعات الاخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني..هو حسن نصر الله…والرسالة التي توجه اليه يا حسن سلم تسلم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وأضاف موجهاً حديثه لأمين عام حزب الله: “مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك”.

مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن…دبر حالك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وأضاف: “يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار…”.

يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله…لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح…عاد هو له الخيار… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتوقع أن يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات بعمليات ساحقة ماحقة.حسب تعبيره

قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات…عمليات ساحقة ما حقة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وتساءل في تغريدة أُخرى: “هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن.”.

هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترمب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

ووجه “خلفان” نصيحة لـِ”نصرالله” قائلاً: “حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك”.

حسن نصر الله خذ نصيحتي…ادخل في سرداب…ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله…وعش هناك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

وقال: “انتهى المزاح يا ابوعلي”.

انتهى المزاح يا بوعلي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020

ونهاية الشهر الماضي، كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن إفشال مخطط لاغتيال حسن نصر الله.

وبحسب المصادر التي وصفتها الصحيفة الكويتية بـ”المقربة” من قائد “فيلق القدس” الإيراني اللواء إسماعيل قآني، فقد “تمكن حزب الله من كشف عملية واسعة، كانت إسرائيل قد جهزتها لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، وعدد كبير من زعماء الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق وفلسطين.