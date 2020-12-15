الدكتور عبدالله عبد الله النفيسي أكاديمي ومفكر كويتي مجلس الأمة
عبدالله النفيسي
الهدهد

“سأظل على هذه القناعة حتى يثبت العكس” .. عبدالله النفيسي يثر جدلاً بتغريدة عن حل مجلس الأمة

كتب وطن
0

اعتبر المفكر الكويتي والنائب السابق نتيجة التصويت في تؤكّد بأن غالبية الأعضاء لا يريدون إصلاح المجلس  بل لا يمانعون التعايش مع الفساد في المجلس وخارجه.

وقال “النفيسي” في تغريدة: “سأظل على هذه القناعه حتى يثبت العكس . من مصلحة حلّ هذا المجلس “.

وبين مُخالفٍ له وموافقٍ معه، تفاعل مغرّدون مع رأي الدكتور النفيسي.

وبعد جلسة ساخنة، تمكن من ترؤس مجلس الأمة الكويتي للمرة الثالثة، حيث حصل على 33 صوتا مقابل 28 لمنافسه .

وحُسم منصب الرئاسة خلال الجلسة العادية الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ16.

ويصوت في انتخابات رئاسة البرلمان كل من النواب والوزراء، بواقع 50 نائبا، و14 وزيرا.

وفي كلمة مقتضبة عقب فوزه، أعلن الغانم عن “عهد جديد” معلنا مد يده إلى جميع النواب.

وأشار إلى أنه التزم الصمت إزاء ما تعرض له من إساءات، ودعا إلى ترك المعارك والخلافات الشخصية للتفرغ للعمل من أجل صالح الشعب الكويتي، على حد قوله.

وسبق للغانم أن ترأس المجلس مرتين، الأولى بدأت في 2013 والثانية في 2016.

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وضعوا رأسهم بالأرض عقب خسارتهم.. بدر الحميدي وآخرين يُعلنون تشكيل كتلة نيابية جديدة…

الهدهد

أراجوز البحرين يرفض المصالحة مع قطر بعد أن دافعت عن حقها السيادي وهذا ما طلبه من ابن…

الهدهد

“ماخذ رقم دبل رقمك” .. هكذا قصف مرزوق الغانم جبهة منافسه بدر الحميدي بعد…

الهدهد

“عيب على شواربكم”.. “شاهد” كويتي ينفجر غضباً ويكشف بالأرقام…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.