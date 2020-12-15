“سأظل على هذه القناعة حتى يثبت العكس” .. عبدالله النفيسي يثر جدلاً بتغريدة عن حل مجلس الأمة

اعتبر المفكر الكويتي والنائب السابق عبدالله النفيسي نتيجة التصويت في مجلس الأمة تؤكّد بأن غالبية الأعضاء لا يريدون إصلاح المجلس بل لا يمانعون التعايش مع الفساد في المجلس وخارجه.

وقال “النفيسي” في تغريدة: “سأظل على هذه القناعه حتى يثبت العكس . من مصلحة الكويت حلّ هذا المجلس “.

نتيجة التصويت تؤكّد بأن غالبية الأعضاء لا يريدون إصلاح مجلس الأمه . لا بل لا يمانعون التعايش مع الفساد في المجلس وخارجه . سأظل على هذه القناعه حتى يثبت العكس . من مصلحة الكويت حلّ هذا المجلس . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 16, 2020

وبين مُخالفٍ له وموافقٍ معه، تفاعل مغرّدون مع رأي الدكتور النفيسي.

هذي هي الديمقراطية لكل نائب حرية الاختيار وتم التصويت والمفروض ترضون بالنتيجة

أما إشتراط شخص معين ولازم يفوز واللي ما يصوت له فهو فاسد ومنافق فهذي حي الدكتاتورية وفرض الرأى .

والجزم بأن غالبية الأعضاء لا يريدون الإصلاح ولا يمانعون من التعايش مع الفساد فهذا إتهام خطير. — بندر البوضان (@bandar9983) December 16, 2020

أسمحلي دكتورنا الغالي أخالفك الرأي

الأفضل تعديل اللائحة والتصويت على أن يكون التصويت للرئاسة علني تقديم قانون العفو الشامل + قانون تعديل قانون الصوت الواحد ومن بعدها لو يحلونه ماعليه حسوفه وصدقني بالثلاث مقترحات هذي راح يبين الصادق من الناكث بعهده — مغردچي 🇰🇼🇸🇦 (@Josho301) December 16, 2020

المفروض التصويت على الملاء وليس باوراق مصفطه وتدش الصندوق التصويت بالاسم ليعلم الشعب الكويتي من الخائن الذي طق لنا الصدر وخان عهده للاسف البعض يدور على مصلحته وحنا المتفرجين الله يستر علينا من القادم ماهمني منو ينجح اكثر مايهمني مصلحه الكويت واهلها حنا مو مستفيدين منهم شي — الهاشميه (@artanasersbah) December 16, 2020

دكتورنا الله يحفظك

غالبيه الأعضاء يفترض بأنهم التزموا بالعهد والوعد فكيف لا يريدون الإصلاح ؟؟

وأيضاً لماذا الاستعجال عليهم قبل النظر للأهم وهي القوانين المتفق عليها وماذا سيكون مصيرها 🌹 —  علي العلي  (@AF_ALALI) December 16, 2020

وبعد جلسة ساخنة، تمكن مرزوق الغانم من ترؤس مجلس الأمة الكويتي للمرة الثالثة، حيث حصل على 33 صوتا مقابل 28 لمنافسه بدر الحميدي.

وحُسم منصب الرئاسة خلال الجلسة العادية الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ16.

ويصوت في انتخابات رئاسة البرلمان كل من النواب والوزراء، بواقع 50 نائبا، و14 وزيرا.

وفي كلمة مقتضبة عقب فوزه، أعلن الغانم عن “عهد جديد” معلنا مد يده إلى جميع النواب.

وأشار إلى أنه التزم الصمت إزاء ما تعرض له من إساءات، ودعا إلى ترك المعارك والخلافات الشخصية للتفرغ للعمل من أجل صالح الشعب الكويتي، على حد قوله.

وسبق للغانم أن ترأس المجلس مرتين، الأولى بدأت في 2013 والثانية في 2016.