بينما حرض السعودية على مقاطعة تركيا.. بلومبيرغ تكشف عن قرار صادم لابن سلمان اتخذه ابن زايد

أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الرحلات الجوية بين تركيا والإمارات ستستأنف في غضون أيام للمرة الأولى منذ أن أجبر فيروس كورونا السلطات على إغلاق المطارات في وقت سابق من هذا العام، وذلك نقلاً عن مصادر لم تسمها الوكالة.

وفي السياق، نقلت الوكالة، عن متحدثة باسم الشركة إن “فلاي دبي” ستعاود رحلاتها بين دبي وإسطنبول، اعتبارا من الخميس المقبل 17 ديسمبر، فيما تخطط الخطوط الجوية التركية، التي تمتلك الحكومة التركية حصة 49% منها، استئناف رحلاتها على الخط في غضون أيام.

وكانت الخطوط الجوية التركية، وشركة طيران الإمارات قد حجبتا الرحلات بين مركزيهما حتى في الوقت الذي أحيت فيه الناقلتان جداولهما المستنزفة من الأوبئة.

وحسب الوكالة الأمريكية، فإن هيئة تنظيم الطيران في الإمارات لم ترد على طلبات التعليق الخاصة بالأمر، فيما تعتبر رحلة دبي وإسطنبول، التي تستغرق ما بين 4 و5 ساعات، ضمن أكثر الطرق ازدحاماً في طيران الإمارات.

الجدير ذكره، أن الإمارات حرضت مراراً السعودية على مقاطعة البضائع التركية بزعم الإساءة لقيادات المملكة، في الوقت الذي تعزز فيه أبوظبي علاقتها بأنقرة عبر الصفقات التجارية والدبلوماسية، الأمر الذي يمثل خيانة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لنظيره السعودي محمد بن سلمان.

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