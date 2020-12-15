“بقرار من الملك سلمان” .. طرد تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه وتحويله للتحقيق يشعل تويتر!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ خلال الساعات الأخيرة بتداول أنباء عن طرد تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس لهيئة الترفيه السعودية.

وأشار متداولو النبأ الى أنه تمّ تحويل تركي آل الشيخ الى التحقيق بأمرٍ ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في الخبر أنّ السلطات السعودیة، ألقت القبض على “آل الشیخ” وعدد من الموظفین الحكومیین رفیعي المستوى، لتورطھم في عملیات فساد كبیرة، من أبرزها تلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وخرج تركي آل الشیخ للردّ على ما يتداول عنه، وقال في تغريدة: “الرجاء من جمیع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة”.

وأبدى تركي آل الشيخ استياءه من موقع مصري نشر خبر طرده من هيئة الترفيه السعودية، وطالبهم بالإعتذار عن “الخطأ”.

يذكر أن تركي آل الشيخ عاد مؤخراً الى السعودية عقب رحلة علاج طويلة قضاها خارج البلاد على خلفية أزمة صحية كبيرة كان يعاني منها.