تركي آل الشيخ يرد على انباء طرده من هيئة الترفيه بقرار من الملك سلمان
تركي آل الشيخ يرد على انباء طرده من هيئة الترفيه بقرار من الملك سلمان
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“بقرار من الملك سلمان” .. طرد تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه وتحويله للتحقيق يشعل تويتر!

كتب وطن
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ خلال الساعات الأخيرة بتداول أنباء عن طرد من منصبه كرئيس لهيئة الترفيه .

وأشار متداولو النبأ الى أنه تمّ تحويل تركي آل الشيخ الى التحقيق بأمرٍ ملكي من العاهل السعودي بن عبدالعزيز.

وجاء في الخبر أنّ السلطات السعودیة، ألقت القبض على “آل الشیخ” وعدد من الموظفین الحكومیین رفیعي المستوى، لتورطھم في عملیات كبیرة، من أبرزها تلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وخرج تركي آل الشیخ للردّ على ما يتداول عنه، وقال في تغريدة: “الرجاء من جمیع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة”.

وأبدى تركي آل الشيخ استياءه من موقع مصري نشر خبر طرده من ، وطالبهم بالإعتذار عن “الخطأ”.

يذكر أن تركي آل الشيخ عاد مؤخراً الى السعودية عقب رحلة علاج طويلة قضاها خارج البلاد على خلفية أزمة صحية كبيرة كان يعاني منها.

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