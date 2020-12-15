فندق الريتز
فندق الريتز
تقارير

“لن تذهبوا إلى الريتز بل ستذهبون إلى سجن حقيقي”.. الفرنسية تكشف تفاصيل حملة اعتقالات ابن سلمان الجديدة

كتب Author 2
0

أطلق ولي العهد السعودي ، حملة جديدة ضد كبار المسؤولين العسكريين في إضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، وذلك بمزاعم حملة جديدة لمكافحة الفساد في المملكة، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وقالت الوكالة، إن الحملة أطلق عليها اسم “”، في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.

 

وأوضحت الوكالة، أنه حسب التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية سعودية فإن هيئة الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة “متلبسين” في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنات تحت الأرض وحتى في مسجد.

 

ولفتت الوكالة إلى أن حملة “مكافحة الفساد “التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية لقيت الثناء من السعوديين، وخصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات ”.

 

ونقلت عن مسؤول محلي قوله: إن “الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي: لن تذهبوا إلى ، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي، ويتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور”.

 

ولتأكيد جدية الحملة أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “”، في أكتوبر الماضي، اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد.

 

ووصف منتقدو قضية “الريتز” 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، بأنها أتت في مسعى من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتعزيز قبضته.

 

وبعد أسابيع من احتجازهم أطلق سراح الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، فيما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 .

 

وفي مارس الماضي، أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من توقيف السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.

 

الجدير ذكره، أن السعودية تحتل في المرتبة الـ51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“مُتعرية جدة” جوج العبدالله تظهر من جديد وتشحذ همم الشباب بما ارتدته…

الهدهد

أول تعليق من سلطنة عُمان الحكيمة على استهداف ناقلة نفط قبالة ميناء جدة السعودي

الهدهد

“قطر صعبة على من بغاها”.. “بيرقدار” التركية تصل الدوحة وتنشر…

الهدهد

رقص وأنفاس ساخنة.. “شاهد” ما يحدث علانية ودون خجل بأطهر بقاع الأرض بدعم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.