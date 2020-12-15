السلطان هيثم بن طارق يتخذ قراراً جريئاً وهذا ما قاله عن الوحدة الخليجية

وجه السلطان هيثم بن طارق، بتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (30) سنة خدمة

وجه السلطان هيثم بن طارق، بإنشاء صندوقين للتقاعد، الأول للقطاعين العام والخاص والصندوق الثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية

كما وجه السلطان هيثم بتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (30) سنة خدمة.

🔴 عاجل جلالة السلطان المعظم يوجه بتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (30) سنة خدمة — اقتصاد السلطنة (@snn_economy) December 15, 2020

وطلب السلطان هيثم من جهات الاختصاص وضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة و القطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الذين لم يكملوا عشر سنوات من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.

وعلى الصعيد الخارجي أكد السلطان هيثم على استمرار الحفاظ على ثوابت ومنطلقات السياسة الخارجية للسلطنة المرتكزة على حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الجميع، كما أكد على أن نهج السلطنة الدائم هو الحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وفق ما نشر موقع “اثير” العماني.

وأشاد السلطان هيثم بالمبادرة التي أبداها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وسعي دولة الكويت الشقيقة الدؤوب في تقريب وجهات النظر بين بعض دول مجلس التعاون والتي كللت بالاتفاق على اتخاذ خطوات إيجابية لإيجاد مخرج لسوء الفهم وللعمل على لم الشمل الخليجي.

وأكد حرص السلطنة الدائم على مساندة كل الجهود التي تحقق التقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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