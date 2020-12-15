تنكر في هيئة عامل توصيل.. “شاهد” إعلامية لبنانية شهيرة تبكي خوفاً مما تعرضت له من ابتزاز!

كشفت الإعلامية اللبنانية غدي فرنسيس عن تعرضها إلى الابتزاز العاطفي وتهديدات باقتحام مكتبها من قبل شخص مجهول لم تذكر اسمه.

وظهرت غدي فرنسيس تبكي بفيديو عبر “تويتر”، رصدته “وطن”، وتقول إن هذا الشخص يطاردها في كل مكان، ويتنكر في هيئة موظف توصيل الطلبات للمنازل أحيانا، وأحيانا أخرى يدق جرس الباب ويطالبها أن تفتح له ولكنها ترفض هذه الأمور، مشيرة إلى أنها أهدته كتابا وطلبت منه الابتعاد عنها لأنها مشغولة جدا ولكن بلا فائدة.

ما بتمنى حدا يعيش هيدا الشي.

وبتمنى يكون عنا بهالبلد سلطة واعية تقدر تحط حدود للهَوَس اللي مسبب هيدا الشي.

امام التهديد والمشكل النفسي اللي بيعاني منه، صرت انا عم عاني من قلق دائم مزعج منتهك حياتي وخصوصيتي.

ما بعرف مين فيه يعمل شو. بس هيدي قصتي. بعتذر عالبكي!مستفزني تهديدي pic.twitter.com/6F1aZKLTNJ — Ghadi Francis | غدي فرنسيس (@ghadifrancis) December 14, 2020

واستنجدت غدي فرنسيس بالجيش، وقالت إن هذا الشخص يبدو أنه يعاني من خلل نفسي ما، لأنه حين طالبته بالابتعاد عنها هددها باقتحام مكتبها وسحلها من شعرها.

وكتبت فرنسيس معقبة على الفيديو: “لا أتمنى لأحد أن يعيش هذا الرعب، وأتمنى أن يكون لدينا في البلد سلطة واعية لوضع حدود للهوس الذي تسبب هذا الأمر”.

وتابعت: “أمام هذا التهديد والمشاكل النفسية التي يعاني منها، أصبحت أنا أغاني من قلق دائم يزعج وينتهك حياتي وخصوصيتي، لا أعلم من يستطيع أن يساعدني ولكن هذه قصتي وأعتذر عن البكاء”.

شكر كتير كبير لكم جميعاً وخاصة لكل اللي تعالوا عن الخلافات والاختلافات الفردية واتصلوا وأبدوا اهتمام وحرص ودعم. لجميع الضباط والأجهزة الأمنية اللي تواصلت وتابعت. الله يشفي كل إنسان مما توسوس له أفكاره

اللي صار معي اعتبره اختبار وامتحان، إيماني كبير وبحمد الله وبشكره على كل شي 💙 — Ghadi Francis | غدي فرنسيس (@ghadifrancis) December 14, 2020

وفي تغريدة أخرى، وجهت غدي فرنسيس الشكر لكل من تعاطف معها قائلة: “شكراً كثيراً لكم، وخاصة للذين تعالوا عن الخلافات والاختلافات الفردية، واتصلوا وأبدوا اهتمامهم وحرصهم ودعمهم، ولجميع الضباط والأجهزة الأمنية التي تواصلت وتابعت”.

وختمت غدي: “الله يشفي كل إنسان مما توسوس له أفكاره اللي صار معي اعتبره اختبار وامتحان، إيماني كبير وبحمد الله وبشكره على كل شي”.

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