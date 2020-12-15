أول تعليق من سلطنة عُمان الحكيمة على استهداف ناقلة نفط قبالة ميناء جدة السعودي

عبرت سلطنة عُمان عن إدانتها لاستهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع السعودية.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في تغريدة على حسابها الرسمي رصدته “وطن”، إن السلطنة تؤكد تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحريّة وسلامة الملاحة البحرية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة #عُمان لاستهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربية #السعودية الشقيقة. وتؤكد الوزارة تضامن السلطنة مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية. pic.twitter.com/khKxZWGDXS — وزارة الخارجية (@FMofOman) December 15, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “حافنيا” ومقرها سنغافورة وقوع انفجار على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة ميناء جدة السعودي غرب المملكة جراء مصدر خارجي، فيما لم يسفر هذا الهجوم الجديد الذي يستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي، عن إصابات وسط البحارة، فيما لم تستبعد حدوث تسرب نفطي.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات السعودية وقوع الانفجار، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن السفينة تعرضت “لهجوم بقارب مُفخخ”.

وتعرضت ناقلة نفط الإثنين لهجوم “بقارب مفخخ” قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ” الإرهابي”، في وقت كثّف الحوثيون في اليمن هجماتهم ضد أهداف في المملكة التي تقود في البلد الفقير المجاور حربا ضد الحوثيين المدعومين من خصمها اللدود إيران.

وأعلنت شركة “حافنيا” ومقرها في سنغافورة في بيان أن طاقم الناقلة “بي دبليو راين” التي تحمل علم سنغافورة المؤلف من 22 بحارا لم يصب بأذى. وبحسب البيان فإن الناقلة “تعرّضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق”.

وتابعت أنّ “الطاقم أخمد الحريق بمساعدة رجال الإطفاء على البر وزوارق القطر”. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ومساء الإثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن السفينة تعرضت “لهجوم بقارب مُفخخ”، لافتا إلى أنه “لم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته”.

ووفقا للمصدر فإن “هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي” بدون توضيح من يقف وراء الهجوم.

ومن جهتها، أشارت الشركة المالكة إلى أن الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة، من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرّب للنفط. مضيفة: “من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة لكن لم يتم تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة لا تزال عند المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الحادث”.

إلى ذلك، أكّدت شركة المعلومات البحرية “درايد غلوبال” ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليل الأحد الإثنين، موضحة أنه وقع في سفينة “عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو في جدة”. لكنّها أشارت إلى ناقلة النفط قد تكون “ديزيرت روز “التي ترفع علم جمهورية الدومينيكان أو السعودية “الأمل السعودي”.

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