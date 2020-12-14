يعرض صورها على الزبائن.. هكذا تم الإيقاع بالمصري المروج لجسد زوجته على مواقع التواصل

في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام بمصر، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط أحد الأشخاص يعرض جسد زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مادية.

وكشفت تحريات الأمن، قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلًا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – أمن الجيزة) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم على النحو المُشار إليه، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها باستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية.

كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم.

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