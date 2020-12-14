“شاهد” فيديو جديد لكبير المتصهينين السعوديين من قلب تل أبيب ووصلة غزل في إسرائيل و”جمال” الاحتلال!

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا جديدا للإعلامي المتصهين لؤي الشريف ـ سعودي من أصول مصرية حصل على الجنسية البحرينية لاحقاً ـ وهو يتغنى بالاحتلال وسماحته من قلب تل أبيب تماشيا مع رؤية التطبيع الجديدة لابن سلمان وابن زايد.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع لؤي الشريف وهو يصور بأحد الأماكن العامة في تل أبيب، ويتحدث عن التعايش هناك بين جميع الأديان مشيدا بالاحتلال في تلبيس على متابعيه وكأنه نسي أنه عدو مغتصب لأرض ليس أرضه بالأساس.

هؤلاء الشرذمة من المتصهـ.ـينين يساعدون #إسرائيل على إنجاز ما لم تكن تحلم بإنجازه، حاول هذا الكيان طوال النصف قرن الماضي أن يجمل صورته في عيون #العرب والمسلمين ولكنه لم ينجح، استلم الراية منه اليوم حثالة العرب ولكنهم سيفشلون أيضًا !! pic.twitter.com/1GvmdnKttr — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 14, 2020

وكان يشاركه بالبث المرتزق أمجد طه الذي سار على نفس نهجه في الحديث، في محاولة لتبسيط الخيانة وتحبيب التطبيع للشعوب العربية التي تعتبره جريمة وخيانة منذ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين الناشطين العرب الذين استنكروا الانبطاح، وكشفوا أن من بالفيديو هو الإعلامي السعودي لؤي الشريف والذي كان أول المُنبطحين الذين هرولوا إلى التطبيع.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما حدث خيانة وطعنة في الظهر من قادة هذه الدول لفلسطين وقضيتها.

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