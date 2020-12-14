صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” فيديو جديد لكبير المتصهينين السعوديين من قلب تل أبيب ووصلة غزل في إسرائيل و”جمال” الاحتلال!

كتب Author 2
0

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا جديدا للإعلامي المتصهين ـ سعودي من أصول مصرية حصل على الجنسية البحرينية لاحقاً ـ وهو يتغنى بالاحتلال وسماحته من قلب تماشيا مع رؤية الجديدة لابن سلمان وابن زايد.

 

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع لؤي الشريف وهو يصور بأحد الأماكن العامة في تل أبيب، ويتحدث عن التعايش هناك بين جميع الأديان مشيدا بالاحتلال في تلبيس على متابعيه وكأنه نسي أنه عدو مغتصب لأرض ليس أرضه بالأساس.

 

 

وكان يشاركه بالبث المرتزق الذي سار على نفس نهجه في الحديث، في محاولة لتبسيط الخيانة وتحبيب التطبيع للشعوب العربية التي تعتبره جريمة وخيانة منذ الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

 

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين الناشطين العرب الذين استنكروا الانبطاح، وكشفوا أن من بالفيديو هو الإعلامي السعودي لؤي الشريف والذي كان أول المُنبطحين الذين هرولوا إلى التطبيع.

 

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي تطبيع مع كل من والبحرين، وأعلنت لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.

 

واعتبرت ما حدث خيانة وطعنة في الظهر من قادة هذه الدول لفلسطين وقضيتها.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

محمود عباس أصدر أوامر صارمة بعدم توجيه أي انتقاد للإمارات وأخواتها المطبعين.. ما…

حياتنا

محكمة إماراتية تبرئ مديراً اقتدى بوزير التسامح وهتك عرض موظفته بالإكراه وهذا ما حدث…

الهدهد

ترامب يكافئ الزول على انبطاحه والتطبيع مع إسرائيل.. رسمياً السودان خارج قوائم الارهاب…

الهدهد

“لا تحملوني أكثر مما احتمل”.. “شاهد” مستشار ابن زايد ندم بعد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.