“شاهد” عبدالفتاح السيسي “رئيس الكباري” يواصل إبهار المصريين بإنجازاته ويثير سخرية واسعة!

اشتعلت مواقع التواصل في مصر بموجة سخرية واسعة من النظام المصري وإنجازات رئيسه عبدالفتاح السيسي، عقب تداول صور لكوبري حديث الإنشاء يقطع عمارة سكنية ويمر بداخلها في مشهد أثار جدلا واسعا.

وأظهرت الصور المتداولة الكوبري وهو في محافظة مرسى مطروح في مصر، وقد بني بطريقة جعلته يدخل في “بلكونة” (شرفة) إحدى البنايات دون مراعاة للبشر والسكان.

كوبري سكة حديد مطروح يربط الحمام بالمطبخ pic.twitter.com/3Qi5gnUfC6 — Dr.Reda Helal (@helalelmasry) December 13, 2020

وشوهد في الصور الكوبري وقد اخترق العمارة وتسبب في تصدعها وإحداث شروخ فيها من الأعلى.

كوبري سكة حديد مرسي مطروح يصل بين الحمام و المطبخ بسهولة و يسر,,,,,تحيا مصر pic.twitter.com/JAyxXMfca2 — Dr.Reda Helal (@helalelmasry) December 13, 2020

وأحدثت الصور حالة جدل وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا دهشتهم من طريقة بناء هذه الكباري وطالبوا المسؤولين بمراعاة السكان.

دا اللي بتلاقيه منهم حكومه فاشله كل همها تزود هموم المواطنين دا كوبري عشان يبنون بياخدوا بلاكونات البيوت في مطروح حسبنا الله ونعم الوكيل 😡😡 pic.twitter.com/DsjHdWKceV — Mahmoud Jüpä (@JupaMahmoud) December 13, 2020

تبقى قاعد ف حالك وتلاقيهم عملوا كوبري ف البلكونة عندك..

الكوبري ده من مطروح ،، أما بلد كباري بصحيح..

تحياتي للهيئة الهندسية. 😁🤪

بس خلاص. pic.twitter.com/wd7jARmPGd — moaaz (@mezoo7999) December 12, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مثل هذه الكباري، وقبل أشهر انتشرت مقاطع وصور لكوبري يلامس بنايات سكنية في فيصل والهرم، دون مراعاة لاشتراطات الأمان بزعم مخالفة هذه البنايات وتعديه على أراض الدولة.

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