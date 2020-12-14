كوبري سكة حديد مطروح
كوبري سكة حديد مطروح
الهدهد

“شاهد” عبدالفتاح السيسي “رئيس الكباري” يواصل إبهار المصريين بإنجازاته ويثير سخرية واسعة!

كتب Author 2
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اشتعلت مواقع التواصل في بموجة سخرية واسعة من النظام المصري وإنجازات رئيسه عبدالفتاح ، عقب تداول صور لكوبري حديث الإنشاء يقطع عمارة سكنية ويمر بداخلها في مشهد أثار جدلا واسعا.

 

وأظهرت الصور المتداولة  وهو في محافظة في مصر، وقد بني بطريقة جعلته يدخل في “بلكونة” (شرفة) إحدى البنايات دون مراعاة للبشر والسكان.

 

 

وشوهد في الصور الكوبري وقد اخترق العمارة وتسبب في تصدعها وإحداث شروخ فيها من الأعلى.

 

 

وأحدثت الصور حالة جدل وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا دهشتهم من طريقة بناء هذه الكباري وطالبوا المسؤولين بمراعاة السكان.

 

 

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيه مثل هذه الكباري، وقبل أشهر انتشرت مقاطع وصور لكوبري يلامس بنايات سكنية في فيصل والهرم، دون مراعاة لاشتراطات الأمان بزعم مخالفة هذه البنايات وتعديه على .

 

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