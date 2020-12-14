سعودية تقتحم مطعما بسيارتها
سعودية تقتحم مطعما بسيارتها
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“شاهد” سعودية تقتحم مطعماً بسيارتها في جدة وتصدم الزبائن بما فعلته!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لأحد المطاعم في مدينة بالسعودية.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” تجمهر الناس حول السيارة التي بدت في وسط المطعم بعد أن حطمت واجهته، وتناثر الزجاج في كل مكان، وعمت الفوضى.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، ما بين من رأى أنه حادث عادي ولا يجب إلصاق التهمة بالفتاة كونها فتاة، وما بين أغلبية استنكرت قيادة التي سمح بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطالبوا بالتراجع عن القرار الذي أدى إلى زيادة نسبة الحوادث بحسب تعبيرهم.

 

 

ولم يصدر تعليق رسمي حتى لحظة كتابة الخبر من الجهات المسؤولة حول الحادث أو عدد الإصابات وكمية الخسائر المادية.

 

وفي سياق متصل، كشفت إحصائية سابقة لوزارة العدل بالمملكة، أن عدد القضايا المرورية في المحاكم والدوائر بكافة المناطق العام الماضي بلغ 12037 قضية، وأن 20% من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن في حوادث مرورية، أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى ويشكل هذا النوع من الحوادث 40% من حوادث السائقات.

 

وبحسب مراقب ميداني للصحيفة السعودية، فإن أبرز المخالفات المرورية للنساء هي إما الوقوف الخاطئ أو عدم ربط حزام الأمان، لكن فيما يخص الحوادث تكون أغلبها الارتطام بالمركبات الأخرى سواء من الخلف أو بالوقوف المفاجئ مما يحدث ضررا بمركبتها والأخرين”.

 

الجدير بالذكر أن السعودية سمحت للنساء بقيادة السيارة في 23 يونيو 2018، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فى العام نفسه، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها، وبدأت الحكومة السعودية اعتبارا من هذا التاريخ بإصدار رخص قيادة للسيدات.

 

 

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