“شاهد” سعودية تقتحم مطعماً بسيارتها في جدة وتصدم الزبائن بما فعلته!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لأحد المطاعم في مدينة جدة بالسعودية.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” تجمهر الناس حول السيارة التي بدت في وسط المطعم بعد أن حطمت واجهته، وتناثر الزجاج في كل مكان، وعمت الفوضى.

مقطع متداول لفتاة اقتحمت مطعم بسيارتها في جده. pic.twitter.com/0L8lcWZ6hF — WHR (@whrumor) December 14, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، ما بين من رأى أنه حادث عادي ولا يجب إلصاق التهمة بالفتاة كونها فتاة، وما بين أغلبية استنكرت قيادة المرأة التي سمح بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطالبوا بالتراجع عن القرار الذي أدى إلى زيادة نسبة الحوادث بحسب تعبيرهم.

موج بحر موج بحر https://t.co/mWmVjwdEdB — Gee 🌞 (@isungee) December 14, 2020

قسم بالله المطبخ وكثير عليهم https://t.co/IQosfbeYpL — ْ (@TheH0S) December 14, 2020

هذي اخرة لفة الفراولة https://t.co/xjS2Xrz2MA — iCyber سايبر (@SecurQ) December 14, 2020

"هذي اخرة الي يعطي البنات سيارات"🤮 اليوم بس شفت ثلاث سيارات راكبة الرصيف و يقودها رجال. الحوادث اخطاء بشرية طبيعية تحصل من اي انسان وليست مكان للسخرية https://t.co/eGgYNdKtTA — ايمن الغامدي (@AimanALGhamdi) December 14, 2020

سؤال محير والله ليش البنات مايفرقون بين الدعسه والفرامل ليش مايفرقون بينهم 😂 https://t.co/YXAZmNUADu — Carlitos 💙🇸🇦 (@ii_ruq) December 14, 2020

اتوقع بيجي منع لقيادة المرأه بعد الحوادث هذي حفاظا على سلامتها وسلامة المجتمع — 23 (@8oo8Q) December 14, 2020

وش فيكم ياناس بتاخذ عشاها وتطلع وش المشكله https://t.co/0KM4D0ueg0 — Ø? (@1llde) December 14, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي حتى لحظة كتابة الخبر من الجهات المسؤولة حول الحادث أو عدد الإصابات وكمية الخسائر المادية.

وفي سياق متصل، كشفت إحصائية سابقة لوزارة العدل بالمملكة، أن عدد القضايا المرورية في المحاكم والدوائر بكافة المناطق العام الماضي بلغ 12037 قضية، وأن 20% من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن في حوادث مرورية، أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى ويشكل هذا النوع من الحوادث 40% من حوادث السائقات.

وبحسب مراقب ميداني للصحيفة السعودية، فإن أبرز المخالفات المرورية للنساء هي إما الوقوف الخاطئ أو عدم ربط حزام الأمان، لكن فيما يخص الحوادث تكون أغلبها الارتطام بالمركبات الأخرى سواء من الخلف أو بالوقوف المفاجئ مما يحدث ضررا بمركبتها والأخرين”.

الجدير بالذكر أن السعودية سمحت للنساء بقيادة السيارة في 23 يونيو 2018، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فى العام نفسه، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها، وبدأت الحكومة السعودية اعتبارا من هذا التاريخ بإصدار رخص قيادة للسيدات.

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