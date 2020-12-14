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رقص وأنفاس ساخنة.. “شاهد” ما يحدث علانية ودون خجل بأطهر بقاع الأرض بدعم شخصي من ابن سلمان!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل في مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة، نظرا لما احتواه من اختلاط بين عدد من الشبان والشبات الصغار ورقصهم وغنائهم داخل أحد المقاهي أو المطاعم، فضلا عن تعاطيهم للنرجيلة “”.

 

المقطع المتداول على نطاق واسع يظهر شبان وشبات سعوديات في سن المراهقة، وقد اجتمعوا في مكان عام أشبه بالديسكو ويتراقصون على أنغام الموسيقى وجلسوا في أوضاع مخلة على مسافات قريبة من بعضهم.

 

ولم يتوقف الأمر عند والرقص فقط وتبرج الفتيات الصغيرات، حيث ظهر الجميع وهم يدخنون “الشيشة” في مشهد صادم وغير معتاد داخل المجتمع السعودي المحافظ وكأن هذه الفئة من السعوديين كانت تنتظر بفارغ الصبر الانفتاح الذي سمح به ولي العهد .

 

وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء بسبب ما وصلت إليه أحوال المملكة في ظل الانفتاح غير المسبوق في عهد “محمد بن سلمان”، وتساءلوا عن مستقبل الأوضاع في المملكة لاسيما مع موجة التغريب الواسعة التي تشهدها البلاد.

 

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

 

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود.

 

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