“دانا جبر جديدة” واستعدوا للمقاطع العارية.. “شاهد” فنانة سورية مؤيدة لبشار تعلن تهكير حسابها والتسريبات قادمة

تسببت فنانة سورية مؤيدة لنظام بشار الأسد، في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل عقب إعلانها اختراق حسابها بموقع “انستغرام” وعدم مسؤوليتها عما ينشر به، ما أعاد للأذهان موقف دانا جبر وصورها ومقاطعها الفاضحة التي انتشرت عقب إعلان تكهير حسابها هي الأخرى قبل أشهر.

وفي هذا السياق أعلنت الفنانة تولين بكري، عن سرقة حسابها على موقع “أنستغرام” من قبل شخص مجهول، محذرةً من التعامل معه.

ونشرت “البكري” على صفحتها في فيسبوك تؤكد أن حسابها في موقع الصور والفيديوهات “أنستغرام” تعرض للسرقة من قبل “هكر” مجهول، مشددةً على متابعيها وأصدقائها بأن أي رسائل تصل منه ليست مسؤولة عنها.

وأعادت رواية تولين للأذهان، واقعة الفنانة السورية دانا جبر، حين نشط حساب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات، ونشر صور غير “محتشمة” لها بعد سرقة بياناتها.

وشغلت قضية دانا جبر الرأي العام على مدى شهور منها، حين اتهمها البعض بممارسة أفعال غير أخلاقية جعلتها تقع بشر أعمالها، فيما أكدت هي أنها ما نشر كانت صور خاصة غير معدّة للتداول.

يشار إلى أن الفنانة “البكري” اشتهرت من خلال تصريحاتها “النارية” خصوصاً حين كشفت أنها تطلقت بعد زواجها السرّي وعلاقتها بطليقها الأول، كما كانت من أشرس المدافعين عن دانا جبر في قضية تسريب صورها.

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