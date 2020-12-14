أردوغان دمر كل مخططات الإمارات ولم يترك لها متنفس وصفقة جديدة مع تونس ستُخرج ابن زايد عن شعوره

في ضربة تركية جديدة لمخططات الإمارات بالمنطقة وهذه المرة في تونس التي تقود فيها أبوظبي مخططا لتفيذ انقلاب على السلطة عبر ذراعها هناك عبير موسى الموجهة من دحلان، وقعت تركية صفقة عسكرية هامة مع تونس.

ووفقا لما نقلته صحيفة “خبر ترك” فإن تونس وقعت مع تركيا عقدا بقيمة 80 مليون دولار لشراء 3 طائرات مسيرة من نوع “العنقاء”.

وأفادت الصحيفة أن الاتفاق يشمل تسليم 3 طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز ANKA-S، بالإضافة إلى 3 محطات تحكم أرضية، وتدريب 52 عنصرا من القوات الجوية التونسية.

هذا وأكدت الصحيفة التركية المحلية أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة المسائل نهاية الأسبوع الماضي، بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية “العنقاء”.

ويشار العلاقات التركية التونسية تبدو جيدة وهناك تناغم بين الطرفين في الكثير من الملفات، لا سيما الأزمة الليبية، وإن كان الجانب التونسي يتجنب إعلان ذلك، تجنبا للجدل، لا سيما وأن الإمارات تعمل على تغذية أطراف بالداخل التونسي تقوم ببث الفرقة وتسعى للانقلاب على ثورة 2011 التي أطاحت بـ”زين العابدبن بن علي”.

وتدعم أبوظبي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى المثيرة للجدل بتونس، والتي تقود حراكا مفضوح الأهداف والتمويل لإسقاط النظام الحالي الذي يعارض سياسات الإمارات ولا يخضع لأوامر ابن زايد.

وتتصف العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية بحالة برود شديدة منذ سنوات، بسبب معاداة إماراتية واضحة للثورة التونسية والربيع العربي عموماً، واتهامات حزبية تونسية للإمارات بالعمل على تقويض الاستقرار في تونس، وفي المنطقة عموماً.

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