“شاهد” ياسمين صبري غلبت “فاشينستات اللحم” بالخليج.. لم ينفعهم التعري وهي العربية الوحيدة ضمن هذا التصنيف للجمال

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان مسابقة “تي سي كاندلر” عن اختيار فنانة عربية وحيدة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

ووفقا للحساب الرسمي للمسابقة على موقع “إنستغرام”، اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا العام.

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وتفاعل العديد من النشطاء مع اختيار ياسمين صبري الفنانة الوحيدة العربية ضمن هذا التصنيف للجمال، مشيرين إلى أنها غلبت فاشينستات اللحم في مصر والخليج اللائي اعتمدن على التعري للظهور والإثارة.

وتعتبر ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، و2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

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