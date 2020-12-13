هيفاء وهبي أنهت “وصلة رقص” وخرجت ترد بقوة على منتقدي تصريحها “لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”

خرجت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل هيفاء وهبي، لترد وتدافع عن فكرتها بالتشكيك في فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الانتقادات الساخرة التي طالتها بعد الإدلاء برأيها في لقاح كورونا.

وعبر خاصية الستوريز قالت هيفاء منتقدة الساخرين منها: “كل انسان حرّ في رأيه الشخصي ويا ريت الدكاترة اللي تدخلوا في قراري يركزوا مع مرضاهم ويوقفوا بكاء ونويح على شقفة ستوري نزلت عندي”.

واستعانت هيفاء برأي طبيب مختص في مجال الجرثوميات ونشرت مقاطع فيديو له وهو يشرح تفاصيل عن اللقاح وتأثيره على صحة الناس، مؤكداً ان اي لقاح جديد لا يمنع التعرض للفيروس وبأن هذا اللقاح ليس له علاقة بالطب، وانما هو تجارة بحتة”. وهو ما اكدت عليه النجمة اللبنانية.

وكانت هيفاء اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: “40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”.

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