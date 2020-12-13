مسؤول إماراتي يدعو لضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية: خذوها مني الله يهديكم

دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، المعروف بالمحقق كونان خليجياً، بضم إسرائيل وإيران إلى جامعة الدول العربية، بعد تغيير اسمها إلى جامعة الشرق الأوسط.

جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

خلفان وفي سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، قال :” جامعة الدول العربية أرى أن تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط.. تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب”.

جامعة الدول العربية ارى ان تتحول إلى جامعة الشرق الاوسط..تكون فيها ايران وإسرائيل. الى جانب العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وأضاف المحقق كونان الاماراتي ضاحي خلفان :” مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم.. مهما كان الإيرانيين جيران “.

مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم..مهما كان الإيرانيين جيران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وواصل المسؤول الإماراتي هذيانه قائلاً بعد أن طبع ولاة نعمته عيال زايد مع إسرائيل :” إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا “.

إسرائيل دولة اعترف بها العالم…وانتهى الأمر …وحدود الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الأمم المتحدة معروفة…فليعلن عباس دولته على حدوده المقررة وفقا للمقررات الأمم المتحدة وسيعترف فيه العالم آجلا ام عاجلا.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وتابع :” اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب.. كل الديانات فيها…لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار “.

اصبحت إسرائيل جزء لا يتجزأ من ارض العرب..كل الديانات فيها…لبنان الرئيس مسيحي وفيها بقية الديانات…إسرائيل الرئيس يهودي وفيها بقية الديانات …..الخ..شو يكون الرئيس في الدولة ما لنا دخل في ديانتك.. لكن نحن في حالة جوار — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وزاد ضاحي خلفان :” اذا طبع العرب مع الإسرائيليين فستطبع إسرائيل. ..خذوها مني. الله يهديكم “.

اذا طبع العرب مع الإسرائيليين فستطبع إسرائيل. ..خذوها مني. الله يهديكم🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وختم تغريداته المثيرة بمهاجمة حركة حماس قائلاً :” حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينيين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية “.

حماس هي المنظمة التي خلقت لتعطي المصداقية للغرب في ان الفلسطينين لا يريدون السلام…جاءت لتضرب سياسة فتح الداعية الى حل الدولتين في العمق…خلقت حماس لتفشل فتح…ونجحت في تشوية الصورة للمساعي الفتحاوية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وكانت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاق تطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال العام الجاري بوساطة ترامب.

وحاول فريق ترامب إقناع السعودية بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنطلاقا من أن توقيع السعودية سيدفع دولا عربية أخرى لتحذو حذوها لكن السعوديين أبدوا عدم استعدادهم للخطوة.

ومازالت الأنظار تتجه نحو الرياض، حيث قال كوشنر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم إن من المحتوم أن تبرم السعودية في النهاية اتفاقا مماثلا مع إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن السعوديين سينتظرون على الأرجح لحين تولي بايدن السلطة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت مصادر متطابقة قد أفادت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى زيارة غير مسبوقة إلى السعودية وعقد محادثات سرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نفى على تويتر انعقاد أي لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

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