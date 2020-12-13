فيفي عبده
فيفي عبده
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“شاهد” وفاة فيفي عبده تفجع راقصات مصر.. شائعة قلبت المواقع وهكذا ردت “العجوز المتصابية” بفيديو مثير!

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار شائعة عن الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تطالب جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية.

 

وتفشى الخبر في عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

 

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتنفي شائعة الوفاة قائلة: “أشطات عسلات فلات من أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو”، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

 

 

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وشكك عدد كبير في المقطع، مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء، كما أن ابنتها هنادي خرجت في تصريحات صحافية أكدت أن والدتها لا تستطيع الحركة.

 

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

 

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