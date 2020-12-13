“شاهد” فيديو ينتشر كالنار في الهشيم .. السعودية أميرة الناصر تنهار وتصرخ بسبب زوجها!

تداولت حسابات فنية ومغردون مقطع فيديو يُظهر السعودية أميرة الناصر -المشهورة بمواقع التواصل-، وهي تبكي بسبب زوجها .

وانهارت اميرة الناصر بكاءً في الفيديو وقالت في الفيديو إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

وقالت: “انسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأضافت أنها اعطته أكثر من طاقتها، مشيرةً الى انها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن لوطن أنّ الفيديو قديم ويعود الى ازمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .