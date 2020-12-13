بوريس جونسون ومحمد بن زايد
بوريس جونسون ومحمد بن زايد
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“شاهد” بوريس جونسون جعل محمد بن زايد “مسخرة” الكوكب في هذا المقطع والأخير لم يجد ردا!

كتب وطن
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سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ عقب تداول مقطع مصور له، أظهر جزء من لقائه .

 

ويظهر المقطع المتداول بوريس جونسون وهو يستقبل ابن زايد في مقره، ثم يحدثه بشأن .

 

وما لفت الأنظار ووضع ابن زايد في حرج شديد هو قول جونسون له:”مدهش كيف تعاملتم مع كوفيد، فحصتم ١٧ مليون شخص علما ان عدد سكان الامارات لا يتجاوز  ١٠ مليون شخص او شيء من هذا القبيل”

 

ويشار إلى أن ابن زايد بحث مع وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الخميس، سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

 

وكتب محمد بن زايد عبر حسابه في “تويتر” حينها: “سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها”.

 

من جانب آخر، التقى ابن زايد، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: “تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك”.

 

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