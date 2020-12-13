“شاهد” بوريس جونسون جعل محمد بن زايد “مسخرة” الكوكب في هذا المقطع والأخير لم يجد ردا!

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ عقب تداول مقطع مصور له، أظهر جزء من لقائه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

ويظهر المقطع المتداول بوريس جونسون وهو يستقبل ابن زايد في مقره، ثم يحدثه بشأن فيروس كورونا.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي: مدهش كيف تعاملتم مع كوفيد، فحصتم ١٧ مليون شخص علما ان عدد سكان الامارات لا يتجاوز ١٠ مليون شخص او شيء من هذا القبيل pic.twitter.com/u59wjQ13NX — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 13, 2020

وما لفت الأنظار ووضع ابن زايد في حرج شديد هو قول جونسون له:”مدهش كيف تعاملتم مع كوفيد، فحصتم ١٧ مليون شخص علما ان عدد سكان الامارات لا يتجاوز ١٠ مليون شخص او شيء من هذا القبيل”

ويشار إلى أن ابن زايد بحث مع وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الخميس، سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب محمد بن زايد عبر حسابه في “تويتر” حينها: “سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها”.

من جانب آخر، التقى ابن زايد، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: “تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك”.

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