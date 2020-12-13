“شاهد” الإعلامي المنبطح لؤي الشريف يشارك “أبناء عمه” الإسرائيليين احتفالات عيد الأنوار اليهودي!

نشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصوراً لمواطن بحريني يضيء شمعة وينضم لاحتفالات “حانوكا” أو عيد الأنوار اليهودي الذي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام.

ووفق المقطع الذي نشرته “إسرائيل في الخليج” ورصدته (وطن) فقد ظهر الاعلامي لؤي الشريف هو سعودي من أصول مصرية حصل على الجنسية البحرينية لاحقاً بلباس تقليدي، وهو وسط الإسرائيليين، ويقوم بإشعال الشمع، بينما يُمسك هاتفه للاستعانة بالمُترجم لقراءة “الشكر للإله” باللغة العبرية.

مواطن بحريني يضيء شمعة وينضم لاحتفالات عيد الانوار التقليدية 🕊🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/fhcFtbnBwl — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين الناشطين العرب الذين استنكروا الانبطاح إلى درجة المساس بالدين الإسلامي، وممارسة طقوس ديانات أخرى، بينما طالبهم آخرون بتصحيح المعلومة، وكشفوا أن من بالفيديو هو الإعلامي السعودي لؤي الشريف والذي كان أول المُنبطحين الذين هرولوا إلى التطبيع.

هذا لؤي الشريف سعودي — RASHA SAUD (@rashaSM) December 12, 2020

شلون يختطلون بين يهود لانه اليهود يستخدمون السحر وهالشئ عندهم بكثره وعلم و المشكلة ليست فى خبثهم ولكن المشكلة الأكبر يستخدمونه ليتمكنوا من الوصول لغايتهم — تركي (@turkei2030) December 13, 2020

سبحان الله ..كيف يوافق اهل الكفر والشر علي اعيادهم وكيف يحتفل معهم — قلم (@wecare102) December 13, 2020

خيبه ما بعدها خيبه والله! — إبْراْهيمُ. (@Ibrahem_Rajaee) December 13, 2020

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَىِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَاۤءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِی جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِیࣲّ وَلَا نَصِیرٍ﴾ [البقرة ١٢٠] — أحمد المصري (@zjl8FWPjAsDR2x0) December 13, 2020

لعنة الله عليك وعليهم وعلى من ايدهم الى يوم الدين — Zamalek Sword 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🗡🗡🗡 (@Dido74832318) December 13, 2020

كلب صهيونى زيكم هل تعرفون هذا من انه محمد الدره قتلتموه بدم بارد لن ننسى . pic.twitter.com/bKbJWmvkjc — لن تستطيع معي صبرا (@R___i70) December 12, 2020

كل هذه المهازل ايضا قصيرة المدى بإذن الله, أوهام أحلام يقظة. https://t.co/cr3sYsMvj0 — JLPKDDNHKD (@jlpkddnhkd) December 13, 2020

نعال على وجهك ياعديم الشرف

شعب البحرين الحر العزيز الشريف براءة من هالواطي المنحرف

الواضح انه المسكين فاقد حنان الام https://t.co/iQn9MP1ddu — SALEH MOHAMED MAROOF (@samohawa) December 13, 2020

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وليست المرة الأولى التي يتباهى بها “المنبطحون” في البحرين، فقد نشرت مواطنة بحرينية مقطع فيديو من داخل مطبخها تدعم فيه التطبيع وهي تشرح طريقة عمل “الشكشوكة” على الطريقة الإسرائيلية.

ووجهت التحية للكيان المحتل والإسرائيليين وقالت إنهم مرحب بهم في بلدهم الثاني البحرين. بينما كان هناك شخص يقف بجانبها وهو من يصور.

كذلك عبر مواطن بحريني بطريقة مُبالغ فيها عن سعادته بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل.

ونشر حينها الشاب الذي يُدعى عبدالله صورة لغرفته وقد غطى إحدى جدرانها بوضع علم إسرائيل، كما وضع “مينوراه”، أو مايسمى بالشمعدان السباعي الذي يرمز إلى اليهودية واتخذتها إسرائيل شعاراً لها، على مكتبه.

وعلق عبدالله على الصورة التي نشرها عبر “تويتر” ورصدتها “وطن” باللغة العبرية: “غرفتي جميلة مع العلم الإسرائيلي”.