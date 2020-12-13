الاعلامي لؤي الشريف
الاعلامي لؤي الشريف
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“شاهد” الإعلامي المنبطح لؤي الشريف يشارك “أبناء عمه” الإسرائيليين احتفالات عيد الأنوار اليهودي!

كتب وطن
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نشرت صفحة “إسرائيل في ” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعا مصوراً لمواطن بحريني يضيء شمعة وينضم لاحتفالات “” أو اليهودي الذي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام.

ووفق المقطع الذي نشرته “” ورصدته (وطن) فقد ظهر هو سعودي من أصول مصرية حصل على الجنسية البحرينية لاحقاً بلباس تقليدي، وهو وسط الإسرائيليين، ويقوم بإشعال الشمع، بينما يُمسك هاتفه للاستعانة بالمُترجم لقراءة “الشكر للإله” باللغة العبرية.

 

وأحدث المقطع موجة غضب واسعة بين الناشطين العرب الذين استنكروا إلى درجة المساس بالدين الإسلامي، وممارسة طقوس ديانات أخرى، بينما طالبهم آخرون بتصحيح المعلومة، وكشفوا أن من بالفيديو هو الإعلامي السعودي لؤي الشريف والذي كان أول المُنبطحين الذين هرولوا إلى .

 

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وليست المرة الأولى التي يتباهى بها “المنبطحون” في البحرين، فقد نشرت مواطنة بحرينية مقطع فيديو من داخل مطبخها تدعم فيه التطبيع وهي تشرح طريقة عمل “الشكشوكة” على الطريقة الإسرائيلية.

 

ووجهت التحية للكيان المحتل والإسرائيليين وقالت إنهم مرحب بهم في بلدهم الثاني البحرين. بينما كان هناك شخص يقف بجانبها وهو من يصور.

 

كذلك عبر مواطن بحريني بطريقة مُبالغ فيها عن سعادته بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البحرين وإسرائيل.

 

ونشر حينها الشاب الذي يُدعى عبدالله صورة لغرفته وقد غطى إحدى جدرانها بوضع علم إسرائيل، كما وضع “مينوراه”، أو مايسمى بالشمعدان السباعي الذي يرمز إلى اليهودية واتخذتها إسرائيل شعاراً لها، على مكتبه.

وعلق عبدالله على الصورة التي نشرها عبر “تويتر” ورصدتها “وطن” باللغة العبرية: “غرفتي جميلة مع العلم الإسرائيلي”.

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