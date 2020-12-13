السعودي رعش
السعودي رعش
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مشهور سعودي يستفز السعوديات بعدما وضع “تسعيرة” الارتباط بهن حسب “عذريتهن” ويثير ضجة واسعة!

كتب وطن
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تصدر نجم السوشيال ميديا السعودي “”، التريند الأول بالسعودية عبر “تويتر”، وذلك بعد إثارته الجدل بوضعه “تسعيرة” المهر للنساء على طريقته الخاصة.

 

وظهر “رعش” بفيديو رصدته “وطن” قال فيه: “أنا فرد من أفراد المجتمع، طالما أجازوا العقد الإلكتروني، لماذا لا يحددون فيه المهر”.

 

واقترح رعش قيمة المهر بأن تكون للتي لم يسبق لها الزواج 10 آلاف ريال، بينما للمطلقة 5 آلاف ريال، مضيفاً: “يكتب ذلك في عقد إلكتروني إلزامي، وإذا كان الرجل دفع زيادة دون أن نعلم، ثم حصل ، فلا يوجد له إلا حقه المكتوب في العقد الإلكتروني”.

 

وتابع: “نحن هكذا نضبط الناس، فالمهر غالي ونحن نعاني مثلكم، يدفع 50 ألف ريال ثم طلاق بعد شهرين، كيف سيعيش؟ وكيف سيفرش شقته؟”.

 

وتفاعل المغردون مع كلام رعش عبر وسم ، الذي تصدر التريند، والذين هاجموه بسبب تمييزه بين المطلقة والعزباء التي لم يسبق لها الزواج، وطالبوه بعدم التدخل في شؤون المرأة، مؤكدين أن ما يفعله فقط من أجل الشهرة.

 

بينما وافقه بعض الرجال الرأي حول ارتفاع المهور، لكنهم رأوا أيضاً أنه بالغ بالتبخيس فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأثار رعش ضجة في وقت سابق، حين طلب يد الفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

 

وظهر رعش حينها بفيديو وهو يقول:” أريدكم أن توصلوا هذا الفيديو لروان بن حسين، أريد خطبتك على سنة الله ورسوله، أنتي امرأة بها زين وجمال، ولديها مال، وعلم، أي أن لديها ثلاث خصال”.

 

وتابع رعش: “أخبروها أنني رجل طيب، وحبيب، ولن أضربها كما فعل طليقها السابق، المريض نفسيا، ولكني مجرد رجل، ليس لدي علم مثل علمك، أو نقود كنقودك، أو جمال مثل جمالك، ولكن لدي أخلاق ورجل، وأخاف الله، وكريم وشجاع وذكي”.

 

وأضاف في وقتها: “أريد الارتباط بها على سنة الله ورسوله، وسأكون لها رجلاً حقيقياً عكس طليقها، ولتعطيني من العلم والمال لديها، والجمال أيضاً، ستوجهني كيف أرتدي ملابسي وأغير شكلي، ولن تعرفوني بعدما أتزوج بها”.

 

وأعطى رعش روان بن حسين حينها مهلة أسبوع كامل، إن لم تقبل سيرى غيرها بحسب تعبيره.

 

 

وأكدت روان حين رأت الفيديو أن رعش أضحكها، وأنها وجدته لطيفاً، دون أن توافق أن ترفض عرض الزواج.

 

 

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