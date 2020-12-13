مشهور سعودي يستفز السعوديات بعدما وضع “تسعيرة” الارتباط بهن حسب “عذريتهن” ويثير ضجة واسعة!

تصدر نجم السوشيال ميديا السعودي “رعش”، التريند الأول بالسعودية عبر “تويتر”، وذلك بعد إثارته الجدل بوضعه “تسعيرة” المهر للنساء على طريقته الخاصة.

وظهر “رعش” بفيديو رصدته “وطن” قال فيه: “أنا فرد من أفراد المجتمع، طالما أجازوا العقد الإلكتروني، لماذا لا يحددون فيه المهر”.

واقترح رعش قيمة المهر بأن تكون للتي لم يسبق لها الزواج 10 آلاف ريال، بينما للمطلقة 5 آلاف ريال، مضيفاً: “يكتب ذلك في عقد إلكتروني إلزامي، وإذا كان الرجل دفع زيادة دون أن نعلم، ثم حصل طلاق، فلا يوجد له إلا حقه المكتوب في العقد الإلكتروني”.

وتابع: “نحن هكذا نضبط الناس، فالمهر غالي ونحن نعاني مثلكم، يدفع 50 ألف ريال ثم طلاق بعد شهرين، كيف سيعيش؟ وكيف سيفرش شقته؟”.

وتفاعل المغردون مع كلام رعش عبر وسم #رعش_البنت_عشرة_المطلقة_خمسه، الذي تصدر التريند، والذين هاجموه بسبب تمييزه بين المطلقة والعزباء التي لم يسبق لها الزواج، وطالبوه بعدم التدخل في شؤون المرأة، مؤكدين أن ما يفعله فقط من أجل الشهرة.

بينما وافقه بعض الرجال الرأي حول ارتفاع المهور، لكنهم رأوا أيضاً أنه بالغ بالتبخيس فيه.

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه انا اشوف انك تسد حلقك وتروح تنتحر ولا تشوفلك صرفه لان مالك اي فايده بالحياه غير تناقر الفتيات من انت ومن تكون عشان تستحقر وتميز بين العزباء والمطلقه ؟؟ pic.twitter.com/5y5POKWL2k — R & K (@no_5xi) December 13, 2020

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه قىذر تسعر البنات وكأنهم مو بشر لعنة الله عليك pic.twitter.com/7ryWsdpit2 — ً (@hyejinmywife) December 13, 2020

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه رعش ذا لازم نسوي عليه حجر ، لأن الحجر على السفيه واجب.

مش مكمن مش مكمن يومياً يبعثر فلوسه على التاقات في مواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع !! pic.twitter.com/6olfsTvCCl — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) December 13, 2020

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه

المبالغه بالمهر يعني ٥٠ وفوق الكل ضدها طبعا لكن التقليل الى درجه ٥ و١٠ مرفوضه جددا بعدها يصير يتزوج ويطلق بالسنه مرتين لازم يتعب ويحس انه دفع شيء عشان يكون أسره ويحاول يحافظ عليها يعني الوسطيه مطلوبه بكل شيء — ☾ (@bedo___2) December 13, 2020

يدور

الشهره

صكوه بلوكات

خلصت المواضيع

ماعنده غير النسوان يهرج فيهم !!!

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه — Th00o00 (@Th00o00) December 13, 2020

اللي بيعجز انه يدفع ٤٠ مهر الدوله كيف ذا بيشتري بيت ويأثثه ويشتري سياره أساساً حتى احتياجات الزوجه ماراح يقدر يوفرها وبيعيش بديون🦦أنا أشوف انه يكون نفسه بعدين يخطب🙏🏽 #رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه — شيمَاء|shyma’a (@msh877485695) December 13, 2020

#رعش_البنت_عشره_المطلقه_خمسه هذا رعش مب يدور الشهره وبس الا غصب تابعوني في كل تاق ناط لنا هو وشنبه مالك قبله ولاشيء ناط لي في كل موضوع وسالفه وفلوسك ذي اللي كل شهر رافع لنا تاق ترند لو انك موفرها لك ازين — 𝚁𝙰𝚈𝙰𝙽🖤🦌. (@BinHamad1998) December 13, 2020

وأثار رعش ضجة في وقت سابق، حين طلب يد الفاشينستا الكويتية روان بن حسين.

وظهر رعش حينها بفيديو وهو يقول:” أريدكم أن توصلوا هذا الفيديو لروان بن حسين، أريد خطبتك على سنة الله ورسوله، أنتي امرأة بها زين وجمال، ولديها مال، وعلم، أي أن لديها ثلاث خصال”.

وتابع رعش: “أخبروها أنني رجل طيب، وحبيب، ولن أضربها كما فعل طليقها السابق، المريض نفسيا، ولكني مجرد رجل، ليس لدي علم مثل علمك، أو نقود كنقودك، أو جمال مثل جمالك، ولكن لدي أخلاق ورجل، وأخاف الله، وكريم وشجاع وذكي”.

وأضاف في وقتها: “أريد الارتباط بها على سنة الله ورسوله، وسأكون لها رجلاً حقيقياً عكس طليقها، ولتعطيني من العلم والمال لديها، والجمال أيضاً، ستوجهني كيف أرتدي ملابسي وأغير شكلي، ولن تعرفوني بعدما أتزوج بها”.

وأعطى رعش روان بن حسين حينها مهلة أسبوع كامل، إن لم تقبل سيرى غيرها بحسب تعبيره.

#رعش_يخطب_روان_بنت_حسين رعش يتقدم لخطبة روان بن حسين عبر مقطع فيديو طلب من المغردين نقله لها؛ بقوله "لا عندي فلوس ولا عندي علم ولا عندي جمال لكني رجل". pic.twitter.com/gjVA3VauAo — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 19, 2020

وأكدت روان حين رأت الفيديو أن رعش أضحكها، وأنها وجدته لطيفاً، دون أن توافق أن ترفض عرض الزواج.

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