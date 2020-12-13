رسالة من أكاديمي عُماني لكل من ينشر الشائعات حول عدم جدوى لقاح كورونا ويخوف العمانيين منه

بعث الأكاديمي العماني البارز الدكتور سالم الشكيلي، برسالة لكل من ينشر الشائعات في السلطنة عن جدوى لقاح فيروس كورونا وحالة الخوف التي يحاول البعض بثها في نفوس العمانيين تجاه اللقاح الذي اعتمدته الدولة.

وقال سالم الشكيلي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “لا اود الدخول في سجال مع أحد، ولكن اقول للذين لا يرغبون في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا هذا خياركم ولكن لا تخيفوا ولا تنشروا الذعر بين الناس”

لا اود الدخول في سجال مع أحد، ولكن اقول للذين لا يرغبون في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا هذا خياركم ولكن لا تخيفوا ولا تنشروا الذعر بين الناس، فقد عانينا سنة كاملة من هذا الوباء وتعطلت مصالح وارزاق، وبالقطع لن تقدم الدول على تطعيم شعوبها لو كانت هناك مضار منه — الدكتور سالم الشكيلي (@SShukeli) December 11, 2020

وتابع موضحا:”فقد عانينا سنة كاملة من هذا الوباء وتعطلت مصالح وارزاق، وبالقطع لن تقدم الدول على تطعيم شعوبها لو كانت هناك مضار منه”

وأيد حديث الأكاديمي العماني العديد من مواطنيه الذين شددوا على حرص الدولة على مواطنيها، وأن حكومة عمان لن تقدم على أمر كهذا إلا بعد دراسة وشروط ضوابط تضمن سلامة مواطنيها في المقام الأول.

كلامك سليم دكتورنا الحبيب واننا شئنا أو أبينا لا بد من اخذ اللقاح ويكفي صبرا. وجميع اللقاحات كذا ولا شيء ١٠٠٪.

فأستبشروا خيرا ولا يوجد داء الا له دواء وكله بيد الله عز وجل. ننتظر اللقاح بفارغ الصبر وهناك تيارات مسيسة للأسف ضد جدوى اللقاح وستنكشف ونحن دوما خلف قياداتنا ونثق بها. — الدكتور/ احمد بن محمد القاسمي (@Abumahm96427838) December 12, 2020

اللي يريد ياخذ اللقاح بكيفه واللي مايريد يستريح مكانه اما حن نريد اللقاح ونطالب الحكومة بسرعة استيراد اللقاح وبدا التعطيم مصالحنا تعطلت وحياتنا شبه متوقفه

الجدال والنقاش والاختلاف في اللقاحات امر قديم ولن ينتهي في كل لقاح او تطعيم او مرض جديد لذالك كل انسان مسؤول عن نفسه — جمعة العريمي (@sur_0040) December 12, 2020

كلام منطقي

خاصه لمن يتكلم وينشر بناء على الإشاعات وليس عن علم ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) صدق الله العظيم — د. حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) December 11, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأحد، عن تسجيل 571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12624، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1471 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس خلال 3 أيام.

وأكدت الوزارة أن 118048 حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 93.5 %.

وذكرت الصحة العمانية في بيانها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 115 والمنومين في العناية المركزة 57.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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