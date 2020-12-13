فيروس كورونا في سلطنة عمان
فيروس كورونا في سلطنة عمان
الهدهد

رسالة من أكاديمي عُماني لكل من ينشر الشائعات حول عدم جدوى لقاح كورونا ويخوف العمانيين منه

كتب وطن
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بعث الأكاديمي العماني البارز الدكتور ، برسالة لكل من ينشر الشائعات في السلطنة عن جدوى لقاح وحالة الخوف التي يحاول البعض بثها في نفوس العمانيين تجاه اللقاح الذي اعتمدته الدولة.

 

وقال سالم الشكيلي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “لا اود الدخول في سجال مع أحد، ولكن اقول للذين لا يرغبون في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا هذا خياركم ولكن لا تخيفوا ولا تنشروا الذعر بين الناس”

 

وتابع موضحا:”فقد عانينا سنة كاملة من هذا الوباء وتعطلت مصالح وارزاق، وبالقطع لن تقدم الدول على تطعيم شعوبها لو كانت هناك مضار منه”

 

وأيد حديث الأكاديمي العماني العديد من مواطنيه الذين شددوا على حرص الدولة على مواطنيها، وأن حكومة عمان لن تقدم على أمر كهذا إلا بعد دراسة وشروط ضوابط تضمن سلامة مواطنيها في المقام الأول.

 

هذا وأعلنت العمانية اليوم، الأحد، عن تسجيل 571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12624، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1471 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس خلال 3 أيام.

 

وأكدت الوزارة أن 118048  حالة قد تماثلت للشفاء، لتصبح نسبة التعافي في السلطنة 93.5 %.

 

وذكرت الصحة العمانية في بيانها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 115 والمنومين في العناية المركزة 57.

 

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

 

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