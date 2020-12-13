عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
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“أنا حي أرزق”.. رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون يحسم الجدل بعد أنباء وفاته بمقطع مصور

كتب وطن
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حسم ، الجدل الذي أثير حول وفاته عقب اختفاء طويل عقب إصابته بكورونا، حيث خرج في تسجيل مصور على حسابه في تويتر ليؤكد أنه حي يروق وقال إنه في طريق التعافي من الفيروس اللعين.

 

 

وقال “تبون” في المقطع الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن): “الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم.”

 

 

وتابع:”موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة”.

 

 

ويشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت الرئاسة عودته خلال الأيام المقبلة، وأن حالته الصحية في تحسن، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر، وهو ما كان يغذي الشائعات حول وفاته.

 

وبسبب المرض، قضى تبون الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا – لا أحد يعرف أين بالضبط – حيث عولج من المستجد لمدة شهر.

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