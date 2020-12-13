بعد رقصها واحتضانها شباناً سعوديين .. “شاهد” ماذا تفعل شمس الكويتية في داخل المكتب الشخصي للملك السعودي

انتشر مقطع فيديو يُظهر الفنانة شمس الكويتية داخل المكتب الشخصي للملك السعودي الراحل سعود بن عبدالعزيز .

ويُبيّن الفيديو وجود احد الأشخاص الذين كانوا رفقة شمس الكويتية يشرح لها عن المكتب .

وقالت “شمس”: “لما تزورون المكتب الي صارت عليه قرارات دول ومصائر بشر، تتأمل وتسأل: مكتب مثل هذا ماذا دار عليه، وماذا تم التوقيع عليه”.

وخلال فترة تواجدها في السعودية أثارت شمس الكويتية سخط السعوديين ببعض التصرفات .

ونشرت شمس فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما اثار موجة جدلٍ جديدة.

من جهتها، شنّت الممثلة السعودية عهود السامر هجوماً قوياً على شمس الكويتية متهمةً إيّاها بالتدخل في شؤون السعودية.

وكانت شمس الكويتية تعرضت لهجوم قبل أيام من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أن شمس الكويتية التي تزور السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات. كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.