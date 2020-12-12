من هو “روح الله زم” الذي أعدمته إيران بتهمة الإفساد بالأرض والمس بقداسة الخميني؟!

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، إعدام الصحفي المعارض روح الله زم، وذلك بعد اتهامه من قبل محكمة إيرانية بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدتها البلاد عام 2017.

والثلاثاء الماضي، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم الذي اُعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى، حيث أدار زم قناة (آمد نيوز) على تطبيق تليغرام والتي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون متابع.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في مدير شبكة آمد نيوز المناهضة للثورة صباح اليوم، على الرغم من الرفض الدولي الواسع للقرار الإيراني.

والصحفي الإيراني، هو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح وفر من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا يدعى محمد على زم والذي عمل في وقت سابق كرئيس لقسم الدعاية والإعلان في مؤسسات إيران الحكومية.

واعتقل الصحفي الإيراني في عام 2009 خلال التظاهرات التي شهدتها إيران احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية وبعد الإفراج عنه غادر إيران واستقرّ في الخارج، وأقام في باريس، كلاجئ ومنها وكان يدير قناة “أمد نيوز” على تطبيق تلجرام.

السلطات الإيرانية اتهمت الصحفي بلعب دور ناشط في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي انطلقت على خلفية الاوضاع الاقتصادية الصعبة في شتاء 2017-2018، وبعد اقتياده إلى إيران، أغلق تلجرام القناة بعدما طلبت منه طهران شطب الحساب على خلفية “التحريض على انتفاضة مسلحة”.

بدوره، رفض الصحفي الإيراني التهم قائلاً إنه “عمل كصحفي فقط”، ونشرت السلطات الإيرانية مقاطع فيديو عن اعترافات زم بعيد اعتقاله وفي أول مقطع، بثه التلفزيون الإيراني، في 15 من أكتوبر، أي بعد يوم من اعتقاله، قالت المعارضة إنها اعترافات قسرية.

وبدأت محكمة الثورة في طهران منذ شهر مايو الماضي أولى جلسات محاكمته، وكانت التهم المنسوبة إليه هي ارتكاب جنح ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي، والتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الفرنسي الى جانب تهمة “الإفساد في الأرض”.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نصب كمينا لزم وأوقعه في إطار “عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي”، لكنه لم يذكر مكان العملية.

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وفي السياق، علق الكاتب الصحفي الفلسطيني، نظام المهداوي، على اعدام الصحفي الإيراني، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الصحفي #روح_الله_زم أعدمه ملالي #طهران بتهمة الإفساد بالأرض والمس بقداسة #الخميني وكمشة تهم اخرى بالعمالة”.

وأضاف المهداوي: “جمهورية الخوف والدجل أفسدت في #سوريا و #العراق و #لبنان و #اليمن وتعلق حبال المشانق لمعارضيها ولا أحد يحاكمها!”.

الجدير ذكره، أن مسؤولون إيرانيون اتهموا الولايات المتحدة والسعودية، خصم طهران في المنطقة، ومعارضين للحكومة يعيشون في المنفى بتأجيج الاضطرابات التي بدأت في أواخر 2017 مع انتشار احتجاجات الأقاليم على المصاعب الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون إن 21 شخصا قُتلوا خلال الاضطرابات في حين اعتقلت السلطات الآلاف. وكانت تلك الأحداث من بين أسوأ الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ عقود، وأعقبتها احتجاجات أكثر دموية العام الماضي على ارتفاع أسعار الوقود.

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