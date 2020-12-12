“شاهد” مواطنة كويتية تنفجر غضباً في وجه وزيرة الأشغال بعدما كادت تفقد حياتها وهذا ما حدث لولا ستر الله

هاجمت مواطنة كويتية، وزيرة الاشغال الكويتية العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس، وذلك بعدما كادت تفقد حياتها بسبب الشوارع المُكسرة بالفحيحيل في محافظة الأحمدي جنوب الكويت.

ونشرت السيدة الكويتية فيديو وثقت به ماتعرضت له من خطر كان يفقدها حياتها، وقالت فيه: “الحمدلله رب العالمين، قدر الله وماشاء فعل، انحذفت علي صخرة من الشارع الثاني وخبطت بنافذة السيارة وكسرتها وهشمتها تماماً، وها أنا لا أستطيع أن أنزع هذه المظلة حتى لا تسقط النافذة علي بزجاجها”.

وتساءلت المواطنة: “الآن من سيعوضني خسارتي؟ من سيعوضني بسبب هذه الشوارع السيئة والحصى والصخر والحُفر؟ إلى متى سنعيش بهذا الفساد؟”.

وتابعت: “الحمدلله الصخرة حين انحذفت كادت تقتلني، ويكفي الرعب الذي عشته، حسبي الله ونعم الوكيل بكل فاسد في بلادنا”.

وأشارت المواطنة إلى أن رنا الفارس قالت إنها انتهت من إصلاح الشوارع وخط الفحيحيل السريع، مضيفة: “أي إصلاح؟ الشوارع كلها مكسرة وخطرة”.

وزيرة الاشغال رنا هذي رسالة لج واللي يمدحونج ☹️☹️☹️☹️🚶🏻 pic.twitter.com/0uokLjCnuH — فالح بن خضير المطيري (@falehalkhudair1) December 11, 2020

وأثار الفيديو غضب الكويتيون الذين نشروا فيديوهات أخرى تدعم رواية المواطنة، مؤكدين أنهم أيضاً تعرضوا لمواقف مُشابهة، وزادت الأمطار الوضع سوءاً.

@Rana_AlFares @mpw_kw

دزينا لكم فيدوهات الشوارع التالفة المكسرة اللي كل حفرة اكبر من الثانيه ..والحصى اللي كسر جام سياراتنا بعد المطر نفس كل سنة !!! وين كلامكم فعلنا وسوينا وييييييين !!

انتي يا رنا محاسبة امام الله وكل مسؤول تسبب في إيذائنا بالشوارع https://t.co/OHWkBov3qd — ام عمر💛🇰🇼 (@Sham7orah) December 11, 2020

يجب علي رئيس الوزراء عدم اعادة توزير وزير الاشغال والاسكان (الي متي هذاالاهمال) https://t.co/qTC4W23bkN — م.راشد بن رجا (@rashidraja55) December 11, 2020

انا انكسرت جامتي!

وفعلاً تساؤلها بمحله

لي متى واحنا مع هذه الشوارع التعبانه اللي مالها آخر ..!!؟

انا مابي وزير لما تغرق الشوارع

ويعني شوفوني اشتغل… يروح ويصور يم النقعه!! https://t.co/txjnAsQ626 — MariaM🇰🇼 (@Mariam84_) December 11, 2020

حقج محفوظ ان شاء الله انتي في دوله قانون ارفعي قضيه / ادفعي للمحامي

الف مصاريف القضيه وخبير و و و

400 دينار اجمالي المبلغ 1.400 دينار بعد سنه خبر و و و و انتي وحضك

تعويض من 14 دينار قيمة الجام

وتعويض 250 دينار ضرر والله اعلم / خصمك الحكومة 😉 — عادل سليمان الهاملي ⚖️ (@adel_alhamly) December 11, 2020

وكان الفيحيحل التي تضم 14 قطعة سكنية والكثير من المولات التجارية الحديثة والأسواق الشعبية القديمة من المناطق التي تضررت من الأمطار خلال العام قبل الماضي، حيث تسربت المياه المتجمعة داخل المنازل في القطعتين 1و9 بسبب مستواها المنخفض عما حولها من مناطق قريبة منها.

كما راح ضحيتها الشاب أحمد الفضلي والذي فارق الحياة غرقا أثناء محاولة دخول مسكنه بسرداب أحد المنازل، ناهيك عن الأضرار المادية الكبيرة، حتى أطلق الأهالي على 2018 “سنة الهدامة” نتيجة لتهدم البيوت وتلف المركبات وحدوث انزلاقات أرضية في الشوارع.

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