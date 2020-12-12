“لو فيه خير ما عافه الطير”.. “شاهد” فجر السعيد تدعو الكويتيين لمقاطعة لقاح “كورونا”!

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلاً واسعاً بين الكويتيين بعدما دعتهم إلى مقاطعة لقاح “فايزر” ضد كوفيد-19، والتي سبق أن أعلنت وزارة الصحة في البلاد حجز حصتها بواقع مليون جرعة تم التعاقد عليها مبكراً منذ فترة (150 ألفاً منها في 2020 إذا تم اعتماد اللقاح قبل نهاية العام.

وظهرت فجر السعيد عبر برنامجها “على مسؤوليتي”، وقالت: “لن أخذ اللقاح إلا إذا أخذوه وزير الصحة باسل الصباح ووكيله مصطفى رضا، وبالذات رضا، آخذ معه نفس الجرعة، لأني لا أضمنه، لدي تجربة مريرة معه”.

وهم قايله هالحچي منذ مبطي … #رضا ياخذ اللقاح وإحنا ورااااااه 📢 pic.twitter.com/ZpVKlB71u7 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 10, 2020

وتابعت فجر السعيد: “إذا خرجا وأخذوا اللقاح، خذوه، وإذا لم يأخذوه، لا تخرجوا من منازلكم ولا تأخذوه، لو فيه خير ماعافه الطير”.

ترا آنا قايله هالحچي من زمااااااااااااااااان 😭 pic.twitter.com/V0Rq7eBvvA — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 10, 2020

واستمرت فجر السعيد بهجومها فكتبت بتغريدة عبر “تويتر”: “لا أثق في #رضا ، فما رأيته منه ليس قليلاً، اعذروني”.

ماعندي ثقه في #رضا ياجماعه اللي شفته مو شويه إعذروني 🙌🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 10, 2020

الشعب الكويتي الأبي ماعنده ثقه بوزير الصحه #واعليا_على_الحكومه_واعليا pic.twitter.com/iZhmXA8uV9 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 11, 2020

وأعلنتها فجر السعيد صراحةً وكتبت: “الحاضر يبلغ الغايب، أرفض أن أسجل إسمي في موقع وزارة الصحه لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحة وتابعه الوكيل #رضا لم يجربوا الجرعة على نفسهم على الهواء مباشرة وننتظر إسبوعين لنرى الآثار الجانبية”.

الحااااااضر يبلغ الغاااااايب……. أرفض أن أسجل إسمي في موقع وزارة الصحه لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحه وتابعه الوكيل #رضا لم يجربوا الجرعه على نفسهم على الهواء مباشره وننتظر إسبوعين لنرى الآثار الجانبيه @Drbaselalsabah @KUWAIT_MOH — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 11, 2020

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وسبق أن أثارت النائبة السابقة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بعد إعلان موقفها من لقاح “فايزر” حين كتبت: “أُعلنها بكل صراحة ووضوح: أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم(فايزر)!! أرفض تطعيم ظاهره “اختياري” وباطنه “إجباري””.

وسخرت صفاء الهاشم حينها من منظمة الصحة العالمية قائلة: “أرفض ماتفرضه علينا “منظمة الكحة العالمية” والترويع النفسي الحاصل، اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم. ببساطة أرفض هذا اللقاح”.

أُعلنها بكل صراحة ووضوح:

أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!!

أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!!

أرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل،

اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم.

ببساطة أرفض هذا اللقاح. pic.twitter.com/AWE5kEBRKT — safa Alhashem (@safaalhashem) November 16, 2020

وفي ذات السياق، ردت وزارة الصحة الكويتية على ماتم تداوله عن إخلاء مسؤوليتها من مضاعفات اللقاح.

وأكدت الوزارة كما نقلت وسائل إعلام محلية أنه ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص العالمية والجهات المحلية، وإنما إقرار يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات “غير صحيحة” حول التاريخ المرضي، أو “إخفاء” معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات.

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