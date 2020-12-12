محمد السادس خلع سرواله وانبطح.. “رويترز” تكشف تفاصيل الهدية التي سيرسلها ترامب للمغرب!

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء تفاصيل المكافأة التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إرسالها للمغرب وملكها محمد السادس بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل أول أمس الخميس، مشيرةً إلى أن الهدية ستكون صفقة طائرات مسيرة وأسلحة بقيمة مليار دولار.

ونقلت الوكالة الدولية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن إدارة ترامب أرسلت إخطاراً للكونجرس الأمريكي بمضيها قدماً في بيع طائرات مسيرة وأسلحة موجّهة بدقة، بقيمة قد تصل لمليار دولار للرباط، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان البيت الأبيض التوصل لاتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب أول أمس الخميس، التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وذلك بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، فيما أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء.

مليار دولار من الأسلحة

وقالت المصادر المطلعة، إن الصفقة التي تعد لها إدارة ترامب تشمل أربع طائرات مسيرة من طراز “إم كيو-9بي سي جارديان” من صنع شركة جنرال أتوميكس المملوكة للقطاع الخاص، وذخائر موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم. من صنع شركات لوكهيد مارتن وريثيون وبوينج.

ويتم إخطار الكونغرس بصفقات الأسلحة الدولية الرئيسية وإعطائه فرصة لمراجعتها قبل إتمامها، حيث بموجب قانون صادرات الأسلحة الأمريكي يمكن لأعضاء الكونغرس محاولة منع مثل هذه المبيعات من خلال تقديم قرارات بالرفض، لكن المصادر قالت إن هذا غير متوقع في هذه الحالة.

وأوضحت الوكالة، أن الصفقة مع المغرب ستكون من بين أولى مبيعات الطائرات المسيرة، بعد أن مضت إدارة ترامب قدماً في خطة لبيع المزيد من هذه الطائرات لعدد أكبر من الدول، من خلال إعادة تفسير اتفاقية دولية للحدّ من الأسلحة تُسمى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

ومضت أمريكا قدماً هذا الخريف في بيع طائرات مسيرة لتايوان والإمارات. وفشلت محاولة لمنع الصفقة الإماراتية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء.

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استثمارات في المغرب

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تعهد واشنطن بتنفيذ استثمارات في المغرب بنحو 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

إذ نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤول بارز بإدارة ترامب -لم تسمّه- قوله إن الاستثمارات الأمريكية المرتقبة في المغرب “ليست مرتبطة” باتفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب.

الجدير ذكره، أن المغرب سيكون الدولة الوحيدة في المغرب العربي الذي يقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقاً إسرائيلياً لافتاً لمنطقة المغرب العربي.

يذكر أن المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال العام الجاري، وذلك بعد توقيع الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان السودان، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الموافقة على التطبيع.

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