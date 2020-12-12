خطير .. هذا ما يُجَهز للجزائر بسبب رفضها اختراق اسرائيل للمغرب العربي وقربها من حدودها!

حذّر المحامي الدولي المعروف محمود رفعت من أنّ الجزائر سوف تتعرض خلال الفترة المقبلة للعديد من المؤامرات.

https://www.youtube.com/watch?v=HpDmpjLdHeg

وقال “رفعت” إنّ سبب تلك المؤامرات هو موقف الجزائر الرافض لما يمكن وصفه باختراق إسرائيل للمغرب العربي والذي توهم البعض أنه سينهي أمر الصحراء الغربية.حسب تعبيره

وأضاف في تغريدة أنّ “المخزي أن المؤامرات ستمولها بلاد عربية بضغوط اقتصادية وتحركات داخلية”.

لكنّه عبّر عن ثقته في أن الجزائر عصية وأنها للكرامة عنوان.

سوف تتعرض #الجزائر الفترة القادمة للعديد من المؤامرات لموقفها الرافض لما يمكن وصفه باختراق #إسرائيل لـ #المغرب العربي والذي توهم البعض أنه سينهي أمر #الصحراء_الغربية.. المخزي أن المؤامرات ستمولها بلاد عربية بضغوط اقتصادية وتحركات داخلية.. أثق أن الجزائر عصية فهي للكرامة عنوان — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) December 12, 2020

وامس السبت، قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن بلاده مستهدفة بـ”تحركات أجنبية” على طول حدودها، وهناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني قرب حدودنا”، في إشارة على ما يبدو لاستئناف المغرب، جار الجزائر، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأردف: “أكدنا سابقا لمواطنينا أن هناك عمليات أجنبية تريد ضرب استقرار بلادنا، وها هي الدلائل ظهرت عندما نرى على طول حدودنا وفي فضائنا المغاربي والإفريقي عدم استقرار وحروب”.

ودعا إلى “رص الصف الداخلي لمواجهة استهداف البلاد”.

والخميس، اتفق المغرب وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما بوساطة أمريكية.

وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.