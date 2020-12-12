انطلاقة جديدة للقطاع السياحي في سلطنة عُمان.. إعلامي يفجر المفاجأة ووزير السياحة يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي العُماني، عادل الكاسبي تفاصيل الخطة التي ستتبعها وزارة التراث والسياحة العمانية، للنهوض بالقطاع السياحي والترويج له خلال الفترة المقبلة.

وقال الكاسبي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” عبر تواصل كريم مع معالي وزير التراث والسياحة الموقر الذي من خلاله أكد على الإستعانة والإشراك الحقيقي لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المهتم في تغطية الجانب السياحي في الخطة الترويجية الشاملة القادمة للوزارة “.

عبر تواصل كريم مع معالي وزير التراث والسياحة الموقر الذي من خلاله أكد على الإستعانة والإشراك الحقيقي لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المهتم في تغطية الجانب السياحي في الخطة الترويجية الشاملة القادمة للوزارة . pic.twitter.com/kbRyH1FLJO — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 12, 2020

وقال وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي في تغريدة رصدتها “وطن”، ان ‏خطة الترويج الشاملة التي تم الانتهاء منها ويجري الاعداد لها للتنفيذ في عدد من المسارات الداخلية والاقليمية والدولية ستوظف كل الوسائل والوسائط وبكثافة لتعزيز خطة التعافي ومحاورها المتنوعة.

خطة الترويج الشاملة التي تم الانتهاء منها ويجري الاعداد لها للتنفيذ في عدد من المسارات الداخلية والاقليمية والدولية ستوظف كل الوسائل والوسائط وبكثافة لتعزيز خطة التعافي ومحاورها المتنوعة pic.twitter.com/sTmrobm9fv — Salim M Almahruqi (@salmahruqi) December 12, 2020

ولاقت تغريدة الوزير العماني تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي واستعداداً كبيراً للترويج للنهوض بالقطاع السياحي العماني حسب ما رصدت “وطن” من تغريدات وتعليقات على تويتر.

وفقكم الله معاليكم وهذه الجهود اذا تعاون الجميع سوف تكون النتيجة ايجابية للوطن وارجو ان تكون الخطة واضحة المعالم ولها جدول زمني محدد لكل مرحلة حتى يصبح هناك محاسبة ويعرف اين اوجه الخلل لمعالجتها مستقبلا. — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AHMED64AHM) December 12, 2020

معاليكم ي ريت ولو تروجو لاعلى كثبان رملي ف العالم في ولابه المزيونه ووضعه ع الخريطه السياحيه للسلطنه — Mohammed Zabanoot محمد زعبنوت (@AlmahriZabanoot) December 12, 2020

الشباب العُماني يستحقون دعمكم وتشجيعكم و اهتمامكم ومتابعتكم لصفحاتهم المبدعه في الترويج السياحي للسلطنة 🇴🇲، حساب حمزه النبهاني عبر التيك توك جميع مقاطعه سياحيه و غيرهم الكثير جداً جداً جداً #لايك_آند_فولو pic.twitter.com/NGMyJAtMR8 — ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲 عضوة المجلس البلدي السيب (@AlbaloushiAmna) December 12, 2020

خطوة جيدة من الوزارة وإن شاء الله ترى النور قريباً،، — حليمة آل عبدالسلام 🇴🇲 (@Halima_Oman) December 12, 2020

واتخذت سلطنة عُمان قبل أيام، قراراً جريئاً باعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوة لدعم السياحة ودعم الاقتصاد.

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت: “تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة”.

وأعلنت عمان أنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت عمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية.

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