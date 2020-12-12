السياحة في سلطنة عمان
السياحة في سلطنة عمان
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انطلاقة جديدة للقطاع السياحي في سلطنة عُمان.. إعلامي يفجر المفاجأة ووزير السياحة يكشف التفاصيل

كتب وطن
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كشف الإعلامي العُماني، تفاصيل الخطة التي ستتبعها وزارة التراث والسياحة العمانية، للنهوض بالقطاع السياحي والترويج له خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الكاسبي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” عبر تواصل كريم مع معالي الموقر الذي من خلاله أكد على الإستعانة والإشراك الحقيقي لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المهتم في تغطية الجانب السياحي في الخطة الترويجية الشاملة القادمة للوزارة “.

 

وقال وزير التراث والسياحة العماني في تغريدة رصدتها “وطن”، ان ‏خطة الترويج الشاملة التي تم الانتهاء منها ويجري الاعداد لها للتنفيذ في عدد من المسارات الداخلية والاقليمية والدولية ستوظف كل الوسائل والوسائط وبكثافة لتعزيز خطة التعافي ومحاورها المتنوعة.

 

ولاقت تغريدة الوزير العماني تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي واستعداداً كبيراً للترويج للنهوض بالقطاع السياحي العماني حسب ما رصدت “وطن” من تغريدات وتعليقات على تويتر.

 

واتخذت سلطنة عُمان قبل أيام، قراراً جريئاً باعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام في خطوة لدعم ودعم الاقتصاد.

 

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

 

وأضافت: “تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة”.

 

وأعلنت عمان أنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

واستأنفت عمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية.

 

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