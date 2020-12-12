“كل الرجال في الخليج يتمنوني”.. “شاهد” مودل سعودية تثير موجة غضب واسعة بما قالته عن تصرفاتها المُخزية

أثارت المودل السعودية “آش” موجة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحد مُتابعيها، والذي انتقدها وقال إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المُخزية.

وردت مودل آش بفيديو متداول رصدته “وطن”، قالت فيه: “أنا أجمل فتاة في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”.

وحول قوله لها “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرتي ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”، ردت آش: “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”.

وتمادت آش بالرد قائلة: “أم أنك في كوكب الكلب يا كلب”.

المودل السعودية Ash : انا اجمل وحدة في الخليج وكل الرجال يتمنووونيييي! pic.twitter.com/2B2Ebzs6BC — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 12, 2020

وسخر المغردون من ردود “آش”، خاصة حين قالت إن جميع الرجال في الخليج يتمنونها، مؤكدين لها أن لا أحد يتمناها، وأن أخلاقها التي تتباهى بها منحدرة خاصة بعد طريقتها في الرد على المُتابع، وذكروها بأنها لا تفعل شيئاً في حياتها سوى التعري واستعراض المفاتن “الصناعية”.

لا والله

ملكة 👑 جمال العالم

خشمك شمال

قال انا اجمل وحده في الخليج 🤦‍♂️ — [email protected] (@Abdulhfeezgamm1) December 12, 2020

نيابة عن كل رجال العالم: ممححددا بدو ياكي — فستق🧘🏻‍♀️ (@KvM1U3zXcnulHq0) December 12, 2020

اخلاق وكذا اسلوبها حق شوارع الله يخلف على اهلها — S A U D ✨ (@saudaljaffer) December 12, 2020

محصلش انت شكلك يقرف — GhaRiB🎰غــريـــب (@FaTBoB_G) December 12, 2020

مايشرفني اتمنا ذا العينات الله يعزني عن ذا الاشكال

لاوالمشكله واثقه كل الرجال

عساك فدوه لحذائي انتي واشكالك — محمد بن عبدالله .. 🇸🇦 (@mr_m7md_36) December 12, 2020

وسبق أن أثارت مودل “آش” موجة غضب بين المغردين بعد نشرها مقطع فيديو تسخر خلاله من مشاهير الكويت، واللهجة الكويتية وطريقة نطقهم لحرف الجيم، وبعض المصطلحات التي يتميزون بها.

وقالت مودل آش ساخرةً من مشهورات الكويت: “سأريكم كل حقائبي، وسأشتري كل المول، سأحمل المول وأضعه في خزانتي، هاشتاج كويتية، فاشينستا كويتية”.

وتابعت كأنها تتحدث على لسان مشهورات الكويت: “لا تكفيني الحقائب التي لدي، سأعمل على إزالة الجدار لعمل تصميم جديد لخزانتي، لأن خزانتي ستنفجر من كثر الحقائب، يجب أن أنافس كايلي جينير، سأكسر العمارة كلها، وسأذهب إلى الصالون لأغير لون شعري”.

المودل السعودية اش عبر السناب : تثير الجدل بالسخريه على مشاهير الكويت ولهجة اهل الكويت . pic.twitter.com/XURQ5NIkRx — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) November 11, 2020

وتعرضت مودل آش لهجوم من المغردين الذين رأوا أنها تُحاول حصد الشهرة فقط بذكر مشهورات وفاشينستات الكويت، وأنها لا تتمتع بخفة الظل أبدا ولم تُضحكهم، وأشار بعضهم إلى أنها لم تكن بحالة طبيعية.

وسبق أن لفت موقع “فوشيا” في تقرير له إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهن مودل آش التي اعتادت على الظهور شبه عارية.