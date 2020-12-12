المودل آش
المودل آش
Videoحياتنا

“كل الرجال في الخليج يتمنوني”.. “شاهد” مودل سعودية تثير موجة غضب واسعة بما قالته عن تصرفاتها المُخزية

كتب وطن
0

أثارت المودل “آش” موجة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحد مُتابعيها، والذي انتقدها وقال إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المُخزية.

 

وردت مودل آش بفيديو متداول رصدته “وطن”، قالت فيه: “أنا أجمل في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”.

 

وحول قوله لها “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرتي ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”، ردت آش: “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”.

 

وتمادت آش بالرد قائلة: “أم أنك في كوكب الكلب يا كلب”.

 

وسخر المغردون من ردود “آش”، خاصة حين قالت إن جميع الرجال في الخليج يتمنونها، مؤكدين لها أن لا أحد يتمناها، وأن أخلاقها التي تتباهى بها منحدرة خاصة بعد طريقتها في الرد على المُتابع، وذكروها بأنها لا تفعل شيئاً في حياتها سوى التعري واستعراض المفاتن “الصناعية”.

 

 

وسبق أن أثارت  مودل “آش” موجة غضب بين المغردين بعد نشرها مقطع فيديو تسخر خلاله من مشاهير ، واللهجة الكويتية وطريقة نطقهم لحرف الجيم، وبعض المصطلحات التي يتميزون بها.

 

وقالت مودل آش ساخرةً من مشهورات الكويت: “سأريكم كل حقائبي، وسأشتري كل المول، سأحمل المول وأضعه في خزانتي، هاشتاج كويتية، فاشينستا كويتية”.

 

وتابعت كأنها تتحدث على لسان مشهورات الكويت: “لا تكفيني الحقائب التي لدي، سأعمل على إزالة الجدار لعمل تصميم جديد لخزانتي، لأن خزانتي ستنفجر من كثر الحقائب، يجب أن أنافس كايلي جينير، سأكسر العمارة كلها، وسأذهب إلى الصالون لأغير لون شعري”.

 

وتعرضت مودل آش لهجوم من المغردين الذين رأوا أنها تُحاول حصد الشهرة فقط بذكر مشهورات وفاشينستات الكويت، وأنها لا تتمتع بخفة الظل أبدا ولم تُضحكهم، وأشار بعضهم إلى أنها لم تكن بحالة طبيعية.

 

وسبق أن لفت موقع “فوشيا” في تقرير له إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، من بينهن مودل آش التي اعتادت على الظهور شبه عارية.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“للصبر حدود” .. عميد متقاعد بالمخابرات القطرية يوجّه رسالة حادّة للإمارات…

الهدهد

أكاديمي يفضح المتطاولين على السلطنة من رواد الخمارات الذين سبوا البوسعيدي بمقال ناري

الهدهد

هل تُعلن المصالحة من عُمان؟.. شقيق أمير قطر في مسقط ولقاء منتظر مع ريما بنت بندر…

الهدهد

تطورات جديدة بملف المصالحة ومسؤول أمريكي بارز يكشف رد فعل قطر تجاه هذا الأمر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.