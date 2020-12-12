فضيحة جديدة.. “أخصائية علاقات زوجية” في مصر تدعم مرضاها بممارسة الرذيلة معهم!

انتحلت فتاة مصرية صفة أخصائية علاقات أسرية وزوجية، لتتمكن من استقطاب راغبي ممارسة الفجور عبر صفحتها على الفيسبوك، التي تحتوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي استعدادًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، بمقابل مادي.

وكشفت التحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، أن المتهمة أنشأت الصفحة قبل 7 أشهر، على اعتبار أنها أخصائية علاقات زوجية، ومن خلال منشوراتها كانت تتبادل الرسائل مع زبائنها بحجة تقديم خدمات علاجية لهم، ثم تراسلهم بحجة التأكد من فاعلية وصفاتها وتقوم بإغوائهم وسرعان ما تحدد موعدا للقاء غرامي تحصل مقابله على 1200 جنيه فى الليلة.

وتمكنت أجهزة الأمن في مصر من القبض على الفتاة بتهمة الترويج لممارسة الرذيلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشائها صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، وقيامها بنشر عبارات تروج لنشاطها، مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات والقبض على المتهمة، عثر رجال المباحث على رسائل عبر الشات للمتهمة مع آخرين تحت اسم مزيف، وكانت تتفق على تسهيل ممارسة الدعارة لها وفتيات أخريات عرفتهن عن طريق فيس بوك نظير مبالغ مالية.

وأقرت الفتاة باعتيادها ممارسة أعمال الرزيلة مع راغبيها عبر شبكة الانترنت، مقابل مبالغ مالية وأنها أنشأت الصفحة الإلكترونية عقب تعرفها على شاب أثناء عملها في أحد المنازل، وأنه استغل عدم وجود أسرته وأقام معها علاقة جنسية كاملة.

وقالت المتهمة إنها احترفت بعد ذلك إقامة علاقات غير مشروعة مع أصحاب المنازل التي تعمل بها ثم جاءتها الفكرة أثناء تصفحها الانترنت وأنشأت صفحة إلكترونية لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمة، هاتفي محمول ومبلغا ماليا حصيلة ممارسة الأعمال منافية للآداب العامة، وتمت إحالتها إلى المحكمة.

اقرأ أيضا: في وضعية غير طبيعية .. شاب يلاحق فتاة كويتية بالشارع ويتحرّش بها وهذا ما كشفته الضحية!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك