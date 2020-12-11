مفاجأة صادمة للغاية عن جريمة الفتى بهاء في مرج الحمام بعمان .. الجاني قتل والد الفتى ودفنه في هذه المنطقة!

كشف الأمن العام الأردني تفاصيل صادمة بشأن حادثة الاعتداء على الفتى بهاء في منطقة مرج الحمام وسط العاصمة عمان مشيرةً إلى أن الجاني أقدم على قتل والد الفتى قبل الاعتداء عليه.

وفي التفاصيل، فإنّ المحققين عند بحثهم عن والد الفتى المُعتدى عليه لم يتمكنوا من العثور عليه أو التوصل لمكان وجوده حيث تولدت لديهم شكوك بتعرضه للقتل أو الإخفاء الأمر الذي دفعهم للتوسع بالتحقيق مع الشخص المعتدي على الحدث والذي ألقي القبض عليه لاحقاً.

وبمتابعة التحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والد الحدث خنقاً اثناء وجودهم في منطقة ناعور جنوب العاصمة إثر خلافات بينهما قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه، وإخفاء جثته ودفنها في إحدى المناطق الخالية من السكان في ذات المنطقة.

وجرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وبدلالة الجاني التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

وكان الفتى بهاء (15 عاماً) وصل للمستشفى إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل المتهم أثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام، بسبب خلافات مالية مع والد الفتى.

وتم تحديد هوية الجاني، وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات، وتمكنت فرق التحقيق المشتركة من تحديد مكان اختبائه داخل احدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها والقاء القبض عليه.

وأعادت قصة الفتى بهاء لأذهان الأردنيين قضية “فتى الزرقاء” صالح، التي وقعت قبل حوالي شهرين، وهزت الرأي العام الأردني بعد أن أقدم مجموعة من المجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.