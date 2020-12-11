“لا نرضى الخيانة ونلعنكم إلى يوم الدين”.. الفنان المغربي رشيد غلام يفتح النّار على ملك المغرب بعد التطبيع

هاجم الفنان المغربي الشهير رشيد غلام الخطوة التي أقدم عليها ملك المغرب محمد السادس بإعلان التطبيع الكامل مع اسرائيل، مُعلناً رفضه الكامل لها.

وقال الفنان المغربي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “اللهم إني اشهدك أنا رشيد غلام وكل أهلي وذوي أننا لا نرضى هذه الخيانة ونكره صانعيها ومن رضي بها ونلعنهم إلى يوم الدين، ونشهدك أن فلسطين قضيتنا لن نتنازل على حبة رمل منها ونسعى في تحريرها إلى يوم الدين”.

اللهم اني اشهدك انا رشيد غلام وكل اهلي وذوي

اننا لا نرضى هذه الخيانة ونكره صانعيها ومن رضي بها ونلعنهم الي يوم الدين .

ونشهدك ان فلسطين قضيتنا لن نتنازل على حبة رمل منها ونسعى في تحريرها الى يوم الدين . #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/QeX1Q0n1Z2 — Rachid Gholam رشيد غلام (@rachidgholam) December 10, 2020

وأضاف غلام: “باقية فلسطين في قلوبنا وتحريرها دين مقدس نتعبد به ربنا، وعهد علينا أن لا نخونها ولا نبيعها ولا نسلمها مهما انبطح الخانعون، تبقى فلسطين ويرحل الخائنون المطبعون”.

باقية فلسطين في قلوبنا وتحريرها دين مقدس نتعبد به ربنا

وعهد علينا ان لانخونها ولانبيعها ولانسلمها مهما انبطح الخانعون

تبقى فلسطين ويرحل الخائنون المطبعون #التطبيع_خيانة و #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/TX3j0XI9zw — Rachid Gholam رشيد غلام (@rachidgholam) December 11, 2020

وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، خلال اتصال هاتفي أجراه الملك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل “في أقرب الآجال”.

وأخبر ملك المغرب، ترامب بأن بلاده تعتزم “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال”، لكنه لم يحدد وقتا.

كما يأتي ذلك بعد لحظات على إعلان الرئيس ترامب، في تغريدة على تويتر، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهو ما أكده لاحقا الديوان الملكي المغربي.

رحلات جوية .. ومكاتب اتصال

وأعلن المغرب وفق بيان الديوان الملكي اعتزامه “تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب”.

وأشار إلى “تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”، فيما أكد “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002”.

وذكر البيان أن عزم المغرب يأتي “نظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، بشخص جلالة الملك”.

وأشار إلى أن ذلك “اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط”.

وأكد “أن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.

وذكّر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده “تدعم حلا قائما على دولتين (إسرائيل وفلسطين) تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام”.

وأضاف أن “المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع”.

نتنياهو: “تطبيع تاريخي وسلام دافئ”

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان ترامب إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب بأنه تاريخي، وأنه سيكون سلاما دافئا وسيسرع من توطيد العلاقات بين البلدين وتسيير ِرحلات جوية مباشرة بينهما في أقرب وقت.

حماس والسلطة: خطيئة سياسية .. لهدف شخصي بحت

في المقابل، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس إعلان اتفاق التطبيع بين المملكة المغربية وإسرائيل وقالت إن تلك الخطوة تعد خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية.

من جهته، قال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “إعلان ترامب عن التطبيع الإسرائيلي المغربي يوحي بأنه قام في المغرب بما قام به في السودان والبحرين والإمارات من ضغوط وإجراءات وإغراءات هدفها شخصي بحت”.