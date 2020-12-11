تميم ال ثاني
تميم ال ثاني
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“شاهد” أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يظهر مع بناته في مطعم بالدوحة بلا حراسة ويثير تفاعلاً واسعاً

كتب وطن
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ظهر أمير دولة الشيخ رفقة بناته وهو يتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بـ”مشيرب” بالعاصمة الدوحة.

وتفاعل المغرّدون مع ظهور الأمير تميم رفقة بناته في المطعم، مشيدين بتواضعه وتواجده بين الناس ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا وبدون حراسة .

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