“شاهد” أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يظهر مع بناته في مطعم بالدوحة بلا حراسة ويثير تفاعلاً واسعاً

ظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد رفقة بناته وهو يتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بـ”مشيرب” بالعاصمة الدوحة.

وتفاعل المغرّدون مع ظهور الأمير تميم رفقة بناته في المطعم، مشيدين بتواضعه وتواجده بين الناس ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا وبدون حراسة .

سمو الشيخ #تميم_بن_حمد مع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة ..#قطر pic.twitter.com/6h8Sm0gGGr — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 11, 2020

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الله يحفظه مساء اليوم الجمعه في أحد مطاعم مشيرب @TamimBinHamad pic.twitter.com/8991z1yv4q — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) December 11, 2020

📸 | سمو الأمير وأنجاله قبل قليل في مشيرب ♥️#نديب_قطر pic.twitter.com/5yzlcnjQi4 — نديب قطر (@NadeebQa) December 11, 2020

الله يحفظ سيدي وتاج راسي تميم بن حمد من كل شر وين ما كان موجود وينصره (فخر ونبض قطر)🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻🇶🇦❤️🤲🏻 pic.twitter.com/00dr4vFtUd — mona Y.A (@almalkiyi1984) December 11, 2020