المنطقة قد تشتعل في أيّ لحظة .. قاذفات القنابل العملاقة B52 تحلّق في الأجواء وجنرال أمريكي يحذّر

نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مشاهد مصورة لتحليق اثنتين من قاذفة القنابل العملاقة “بي 52″، مع مقاتلات تابعة لما قالت إنه شركاؤها بالمنطقة.

قاذفتان قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأمريكي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين. pic.twitter.com/YtGSpLupnC — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 10, 2020

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية الأمريكية، حيث قالت: “قاذفتا قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأمريكي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين”.

ونقلت القيادة على لسان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن “القدرة على قيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية والتحليق دون توقف في مهمة عابرة للقارات، ودمجها بسرعة مع عدة شركاء إقليميين، تظهر علاقات عملنا الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي”.

وتابع قائلا: “على الخصوم المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض، أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان.. نحن لا نريد الصراع، لكن علينا أن نحتفظ بالتزامنا وأن نبقى على استعداد للتعامل مع أي طارئ ولمواجهة أي عدوان”.

يأتي ذلك وسط حالةٍ من الترّقب لإمكانية قيام إيران بردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، حيث اتهمت طهران رسمياً إسرائيل بالعملية وتوعدت بالردّ في “الوقت المناسب”.