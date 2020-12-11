دخلت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على خطّ أزمة الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني ملمحةً إلى أنهما متزوجان بالفعل .

وقالت “مادلين طبر” على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 إن “دينا” تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها.

وأضافت: “أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

وأضافت: “نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً. أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به”.

واختتمت مادلين طبر بالقول: “ادعوا لهما بالتوفيق، فأنا احب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل “يوم التلات” و”برج الحوت”.

مادلين طبر تدخل على خط الخلاف بين عمرو دياب و دينا الشربيني و تثير الجدل : لازم نحس بـ عمر ومش غلط يكون الزواج عرفي .. ! pic.twitter.com/ggHUJlPRfa — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 11, 2020

وتزايدت الإشاعات والأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب عن حبيبته دينا الشربيني في ظلّ صمت الثنائي عن التصريح بالنفي أو تأكيد ما يُنشر عن انفصالهما.

وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل “الشربيني” فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.

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وتداولت التقارير 3 شواهد ترجّح ما يُنشر عن حمل “دينا” ، أولها امتناعها عن الظهور على مواقع التواصل، أو في المناسبات ما يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر.

الشاهد الثاني هو عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل.

أم الشاهد الثالث فهو تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل.

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.

وأرفقت المجلة خبرها بصور، ظهرت فيها دينا ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.

مصدر آخر قال إن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا.

وأكد المصدر أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما.

وكشفت تسریبات حول الخلاف الذي اندلع بین عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني، أن “الهضبة” طرد “دینا” من الشقة التي تجمعھما في فندق “الفور سیزون” بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن آخر جملة قالھا عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن یطلب منھا مغادرة الشقة: “قلت لك قبل هذا كان في ایدك أن تصبحي نجمة، إما أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”.

وأضاف: “هنزل ساعة أرجع ملاقكیش”. وهي جملة –وفق المصادر- لم تكن المرة الأولى التي ینطقھا عمرو دیاب، حیث كان قد هدد دینا بھا من قبل، تحدیدا خلال تصویر مسلسل “زي الشمس”.

وذكرت الأنباء المتداولة أن “الشربیني” ترى أنھا ضحت كثیرا باستمراها في علاقة بھذا الشكل مع عمرو دیاب، لذلك طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بینھما زواجا رسمیا، وبحفل زفاف یحضره الجمیع، بالإضافة الى رغبتها في الإنجاب منه .

وبحسب ما يتداول فإنّ عمرو دیاب رفض هذين الشرطين لدينا الشربيني رفضا قاطعًا .

في المقابل، يرى دياب أنه أضاف للشربیني الكثیر، بدایة من مساعدتھا لتصدر أعمال درامیة في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، إضافة إلى وضع اسمھا في الصفوف الأولى.

وذكرت مصادر أن الخلاف الذي طفى على السطح في السابع عشر من شھر نوفمبر الماضي هو الثالث بین دیاب والشربیني. لیتبین أن هناك خلافین قد وقعا بینھما سابقًا ولم یتم الكشف عنھما.

وبدأت علاقة الحب بين عمرو دیاب وحبيبته دينا الشربيني منذ 3 سنوات، ظھرا خلالھا في العدید من المواقف التي جسدا فیھا الرومانسیة.

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