3 دقائق ومليون جنيه حولتها من فنانة إلى مُجرمة.. عبير بيبرس في ورطة بعد قرار النيابة العامة!

شهدت محاكمة الممثلة المصرية عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها، تطوراً جديداً حين قررت النيابة العامة إحالتها لمحكمة الجنايات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نيابة البساتين أحالت عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب صفعها على وجهها.

ووجهت النيابة للمتهمة عبير بيبرس اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح ابيض “قطعة زجاج” دون مسوي قانوني واستخدامها فى قتل زوجها.

وكانت قد قررت غرفة المشورة بمحكمة البساتين، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وظهرت الفنانة داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومرتدية “كمامة” للوقاية من فيروس كورونا.

هذا وقد تسلمت نيابة الاستئناف ملف قضية عبير بيبرس لتحديد جلسة محاكمتها أمام محكمة الجنايات، بعد أن أحالتها النيابة العامة للمحاكمة بتهمة قتل زوجها عمدا بطعنة بزجاجة مكسورة في صدره، مات على إثرها داخل منزل الأسرة بالبساتين، إذ واجهت المتهمة خلال استكمال التحقيق معها بأقوال والد زوجها، الذي فجر خلالها مفاجآت كبيرة.

واتهم والد المجني عليه عمرو السيد عبدالله، 42 سنة، صاحب شركة بترول، زوجة ابنه الممثلة عبير بيبرس بالتخطيط المسبق للجريمة، وأن حديثها عن أنها حدثت نتيجة مشاجرة “محض افتراء”، وتساءل: “كيف تكون هناك مشاجرة بينهما وتقوم هي بطعنه بمنتهى السهولة دون أن يقاومها؟”.

وأضاف والد المجني عليه، أمام النيابة العامة، أن المتهمة أجبرت نجله على تحويل زواجها العرفي إلى رسمي، بعد سرقتها مستندات هامة من مكتبه، وظلت تساومه حتى نفذ طلبها وتزوجها رسميا، ودفع لها مليون جنيه قيمة المهر وطلق زوجته الأولى “مي” تلبية لرغبة المتهمة أيضا.

وقال إن المتهمة دخلت في خلافات كثيرة مع نجله بسبب طمعها في أمواله، وإنها طلبت منه مصروفها للمنزل 150 ألف جنيه في الشهر، وكان هذا آخر خلاف بينهما قبل الجريمة بأسابيع، مشيرا إلى أنها كانت ترغب في الطلاق حتى تأخذ مليون جنيه قيمة مؤخر الصداق، وفقا لأقواله.

وأنكرت عبير بيبرس أقوال والد زوجها، وأقرت أن سبب خلافها مع زوجها عدم تنفيذه لطلباتها ومحاولته الرجوع إلى زوجته الأولى، مضيفة أنه قبل الحادث بـ10 دقائق حدثت بينهما مشاجرة، وأنه دفعها بيديه فسقطت على الأرض، فأمسكت بزجاجة مكسورة وغرستها في صدره، فسقط فاقدا للوعي.

وأنكرت المتهمة ما جاء على لسان والد الزوج، بالتخطيط المسبق للجريمة، موضحة أنها حدثت بالمصادفة، بعد أن صفعها على وجهها، إذ لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرستها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل منزل الزوجية.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المشاجرة التي جمعت عبير بيبرس وزوجها وسرعان ما سقط الزوج قتيًلا، بعد أن غرست الزوجة في صدرة زجاجة مكسورة، تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها.

كان قسم شرطة البساتين في القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود عمرو السيد عبدالله، 42 عاما، رجل أعمال وصاحب شركة بترول، مقتولا داخل شقته في شارع شوقي عبدالمنعم، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثته، وبفحصها، وتبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال إحدى شهود العيان، خادمة إثيوبية الجنسية، 30 سنة، ومقيمة بذات عنوان جريمة القتل، أيدت أن المتهمة عبير بيبرس، نفذت الجريمة خلال مشاجرة مع زوجها، ومات بعدما طعنته بزجاجة مكسورة.

يشار إلى أن عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: “كما تدين تدان”.

وفي عام 2014، بدأت عبير بيبرس رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدى ”إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحى ومنير مكرم وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

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