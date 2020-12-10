“شاهد” يسرا اللوزي “ركبت الموجة” وظهرت شبه عارية وصدمت الجميع!

أثارت الفنانة المصرية يسرا اللوزي موجة غضب وهجوم واسعين بين متابعيها، بعدما نشرت صورة جريئة لها أثناء حملها الأخير.

وظهرت يسرا اللوزي بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن” أثناء خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة “فوج”، وهي شبه عارية، وتغطي صدرها فقط.

وعلقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة: “أحببت أن أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل شيء في حياتي.. شكر خاص لكل من ساهم في هذا المشروع”.

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تلك الصورة صدمت جمهور يسرا اللوزي خاصة أنها معروفة بحشمتها بينهم، فجاء من ضمن التعليقات: “ربنا يقومك بالسلامة، لكن لازم تتعري يعني”.

واتهمها آخرون بمحاولة تقليد الأجانب، خاصة عارضة الأزياء فلسطينية الأصل جيجي حديد، فكتب متابع: “لا تسوي نفسك جيجي حديد يا طعمية”.

وعلق آخر: “ياريتك ما شاركتينا .. أستغفر الله العظيم بس”.

وتصدرت يسرا اللوزي محركات البحث قبل أيام حين خطفت أنظار الجمهور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بأناقتها رغم زيادة وزنها.

حيث ارتدت يسرا اللوزي فستانا أسود طويلا منفوشا، مفتوحا من منطقة الصدر وبدت بوزن زائد أرجعه البعض لولادتها لابنتها الثانية “نادية” قبل أشهر قليلة.

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