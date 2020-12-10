سمية الخشاب
سمية الخشاب
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سباق “المؤخرات”.. “شاهد” سمية الخشاب تنافس هيفاء وهبي بنفس الفستان في تحدي “الأكثر سفالة”!

كتب وطن
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في طلة أثارت جدلا واسعا ظهرت الفنانة المصرية ، في  فعاليات الدولي؛ بإطلالة فاضحة بها الانظار مرتدية فستانا شفافا باللون الأسود كشف مفاتنها.

 

وما لفت انتباه النشطاء أكثر هو ظهور سمية بنفس الفستان الذي أطلت بها الفنانة اللبنانية قبل ذلك، حيث رأى البعض أنها وضعت نفسها في مقارنة معها منتقدين سباق الفنانات في التعري والسفالة لجذب الأنظار.

 

ولم تكن الفنانة سمية الخشاب؛ هي الأولى التي تظهر بهذا التصميم، وسبقتها الفنانة هيفاء وهبى خلال ظهورها فى إحدى جلسات التصوير أيضا بنفس الجمبسوت ولا يوجد أى اختلاف بين التصميمين.

 

وعبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت خلال لقاء تلفزيوني على قناة dmc، انها تغيب عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لسفرها خارج البلاد.

 

 

وأوضحت ان تنظيم المهرجان هذا العام نال اعحابها كثيرا، كما اشادت بفيلم حظر تجول للفنانة الهام شاهين، وتمنت ان يحصل على جائزة بالمهرجان.

 

 

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

 

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