أفادت وسائل إعلام مغربية بأن رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي، أكد أن المواطنين المغاربة يعيشون حالة من الإحباط بسبب غياب المعلومة الكافية المرتبطة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، سواء من حيث حقيقة مخاطر اللقاح وآثاره الجانبية، أو من حيث حقيقة سعره، وإلزاميته من عدمها.

وبحسب موقع “العمق المغربي” فقد تساءل رشيد العبدي، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة “لرفع اللبس عن كل الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا”.

صفقات غامضة

وأشار رئيس فريق البام بمجلس النواب، إلى أن “ما يثير قلق المواطنين أكثر فأكثر هي الأنباء الرائجة حول إجبارية إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل الاستفادة من التلقيح، الأمر الذي سيزيد من حجم الضغط على المختبرات العاجزة أصلا عن إنجاز هذه الاختبارات في وقتها وبالكيفية المطلوبة”.

وتابع، “ناهيك عن الحديث عن استمرار أسلوب الصفقات الغامضة، كما هو الحال بالنسبة لصفقة الحقن الخاصة بعملية التلقيح التي أبرمتها الوزارة مؤخرا والتي يزعم الكثير من الفاعلين في هذا الميدان عدم احترام الوزارة لمعايير الشفافية المعمول بها في إبرام هذه الصفقة”.

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استدعاء عاجل لوزير الصحة

هذا وتلقت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، طلبا بانعقاد اجتماع عاجل بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب لمناقشة عملية التلقيح ضد كورونا.

ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مراسلة إلى رئيسة اللجنة، يطالب من خلالها بعقد اجتماع يحضره الوزير، لتدارس الإجراءات المتخذة المتعلقة بعمليات التلقيح ضد كوفيد 19، المزمع القيام بها في القريب العاجل.

وسبق، لفريق العدالة والتنمية، أن وجه مراسلة إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، يطالب فيها بانعقاد الأخيرة بحضور آيت الطالب واللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وينوي الاجتماع، حسب مراسلة الفريق، مناقشة الإجراءات والتدابير والموارد البشرية واللوجيستية والتقنية التي أعدتها الحكومة، من أجل ضمان نجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتوفير تلقيح آمن وفعال لتمنيع 80 في المائة من ضد مرض كوفيد19، بمختلف المؤسسات الصحية، ومختلف المؤسسات المخصصة بجميع جهات المملكة.

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