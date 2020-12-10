بعد قرار إعفاء التأشيرات المثالي.. سلطنة عُمان تصدر سلسلة إجراءات حاسمة ضد الوافدين والاجانب

أصدرت سلطنة عُمان، سلسلة إجراءات حاسمة وصارمة ضد مخالفي دخول البلاد بدون تأشيرة، وذلك بعد سلسلة قرارات أصدرتها بشأن تنشيط السياحة وإعادة تفعيل بعد القطاعات التي عطلت بسبب تفشي فيروس كورونا في السلطنة.

وقال مساعد مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عُمان السلطانية، إن الهدف من قرار السماح لمواطني 103 دول بدخول السلطنة دون تأشيرة يتمثل في تنشيط القطاع السياحي، مؤكداً أن التأمين الصحي وتذكرة العودة والحجز الفندقي المؤكد، من بين شروط دخول السلطنة بدون تأشيرة لغرض السياحة لمدة 10 أيام فقط.

وأكد السليماني، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقد اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا، أن أي مخالف لهذا القرار سيُطبق عليه القانون، مشدداً على أنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 ريالات عن كل يوم لمن يخالف شروط الإعفاء من التأشيرات.

وفي سياق متصل أوضح المسؤول في الشرطة العمانية أنه يُمكن للعامل الوافد أن يجدد إقامته المنتهية حتى ولو هو خارج السلطنة.

وكانت شرطة عمان أعلنت، أمس الأربعاء، إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة من بينها 5 دول عربية هي مصر الأردن وتونس والجزائر وموريتانيا.

أعلنت سلطنة عمان إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة، والإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام، مشيرةً إلى أن قرار الإعفاء من التأشيرة سيطبق وفقًا لضوابط وشروط محددة، منها، وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.

ومن بين الدول التي شملها قرار الإعفاء، 7 دول عربية ضمت، مصر، وموريتانيا، والأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وذلك إضافة لعدد من الدول الأخرى التي كان مسموحاً من قبلُ لرعاياها بالدخول إلى السلطنة بدون تأشيرة.

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