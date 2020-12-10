ابن زايد يفرش السجاد الأحمر لاستقبال العرة نتنياهو.. الشاباك جهز أبوظبي وهذا موعد الزيارة

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن الموعد المتوقع لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة الإمارات ولقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الموقع قبل عدة أشهر.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو، يستعد للقيام بـ “زيارة تاريخية” للإمارات يوم 23 من الشهر الجاري، موضحةً أن موعد هذه الزيارة، قد يتزامن مع حل الكنيست الإسرائيلي في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن نتنياهو يسعى إلى الاستفادة من زيارته الأولى إلى الإمارات؛ لتمرير رسالة مفادها أنه في “رحلة تاريخية”، في وقت ينشغل فيه رئيس (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، بأمور “سياسية صغيرة”.

وذكر مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية للصحيفة، أن نتنياهو، خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول، تأجلت الزيارة لأن جهاز الأمن العام (شاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

الجدير ذكره، أن نتنياهو يمنع أي وزير في حكومته من زيارة الإمارات قبل تنفيذه لزيارة رسمية ولقاءه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

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